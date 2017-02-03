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Публикации за 03.02.17

Трамп: Я не принимал решений о смягчении санкций против России / Речь шла о кооперации с ФСБ
Фото: «Русская весна»

Трамп: Я не принимал решений о смягчении санкций против России Речь шла о кооперации с ФСБ

Президент США Дональд Трамп опроверг смягчение санкций против России. Он заявил, что не принимал решений о смягчении антироссийских санкций, пишет The Hill. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что Вашингтон не смягчал санкции против Москвы. «Мы не смягчаем санкции. Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены», – заявил Спайсер на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении ФCБ. Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном «Генеральная лицензия номер 1», отмечалось, что отныне за определенным исключением разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Как напоминает «Интерфакс», санкции против ФСБ и других российских ведомств в декабре 2016 года ввел прежний президент США Барак Обама. Причиной этого решения Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в Америке.

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