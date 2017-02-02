Порошенко: Я больше всех желаю отмены антироссийских санкций

Публикации за 02.02.17

Президент Украины Петр Порошенко назвал себя главным сторонником отмены антироссийских санкций в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost. «Знаете, кто больше всех желает отмены санкций (против России – прим. ред.)? Президент Петр Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет», – заявил украинский лидер.

По его словам, «преждевременное» ослабление санкций приведет к укреплению «агрессии России против Украины» и подвергнет «всю Европу опасности». Ранее Порошенко заявил, что Киев выступает за усиление санкций против России в случае, если Москва будет нарушать минские соглашения. Он выразил надежду, что удастся «найти достаточно аргументов», чтобы Россия «вернулась» за стол переговоров и начала «имплементировать минские договоренности». В противном случае он заявил, что нужно сохранить, а «при необходимости» усилить «санкционное давление» на Россию.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке Украины, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В российском МИДе неоднократно заявляли, что Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Киев – Москва, Иван Гридин

Киев – Москва. Другие новости 02.02.17

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