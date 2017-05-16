Киев ввел санкции против российских поисковиков и соцсетей / Под запрет попали Яндекс, Mail.Ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Публикации за 16.05.17

Украина расширила санкции в отношении российских компаний. В частности, под запрет попали Яндекс, Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также антивирусники «Лаборатория Касперского», DrWeb и телеканалы. Украинские провайдеры должны блокировать доступ к запрещенным сайтам. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Петра Порошенко.

В обновленный «черный список» вошли 1228 физических и 468 юридических лиц из России. Отмечается, что своим указом президент Украины ввел в действие «решение СНБО поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенные кабмином, Службой безопасности Украины и Нацбанком и применить персональные санкции для физических и юридических лиц».

Документ предусматривает блокирование доступа к сайту компании Яндекс, украинцам станут недоступны сервисы ресурса, однако сам поисковик продолжит работу. Что касается Mail.Ru Group, ограничения введены для всех подразделений портала. Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» должны быть полностью заблокированы украинскими провайдерами.

Против физических лиц срок действия санкций продлен на один год, три года, пять лет и бессрочно, для юридических лиц – от года до трех лет.

В рамках ограничительных мер российским компаниям запрещены операции по вводу или выводу из Украины денежных средств, передача прав интеллектуальной собственности, а также вводится ограничение на проведение торговых операций, производится блокировка активов.

Кроме того, под санкции попали российские телеканалы РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «РенТВ» и «Звезда», информационное агентство «Россия сегодня», компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb, предоставляющие услуги в сфере кибербезопасности.

В расширенный санкционный список украинские включили и депутатов Госдумы РФ. В качестве ограничительной меры въезд на Украину сроком на один год запрещен Алексею Журавлеву («Единая Россия»), Владимиру Родину, Владимиру Бессонову, Александру Куликову (КПРФ), Алексею Диденко (ЛДПР), Михаилу Брячаку и Олегу Пахалкову («Справедливая Россия»).

Напомним, «черный список», в который попали российские граждане и компании, Киев представил осенью 2015 года. С тех пор украинские власти регулярно его пополняют. Так летом прошлого года ограничительные меры были введены в отношении российских платежных систем, весной 2017 года Украина добавила в список структуры российских госбанков.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 16.05.17

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