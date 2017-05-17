Киеву понадобится 1 млрд долларов на блокировку российских сайтов / Запрет можно будет обойти

Публикации за 17.05.17

Украина оценила стоимость блокировки российских ресурсов, которые своим указом запретил накануне президент Петр Порошенко. По словам председателя Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, технические работы по закрытию сайтов обойдутся в 1 млрд долларов и продлятся от года до двух лет.

Техническая сложность состоит в том, что для реализации президентского указа сейчас нет технической возможности. Потребуется изменение инфраструктуры сетей, передает телеканал «112 Украина». «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе», – объяснил Федиенко.

Кроме того, председатель Интернет-ассоциации заметил, что блокировку можно будет обойти. «Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый «Китайский золотой щит» – это не проблема сейчас», – признал специалист.

Тем временем, указ президента о расширении списка санкций в отношении российских граждан и компаний официально вступил в силу. Документ опубликовала правительственная газета «Урядовый курьер», по украинским законам этот факт говорит о вступление нормативного акта в силу, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Украина расширила санкции в отношении российских компаний, в обновленный «черный список» вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, под запрет попали поисковики Яндекс и Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также антивирусники «Лаборатория Касперского», DrWeb и телеканалы. Украинские провайдеры должны блокировать доступ к запрещенным сайтам. Ограничительные меры будут действовать до трех лет.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 16.05.17

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