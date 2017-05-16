Похмельный синдром: на Украине запретили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы Yandex и Mail

Публикации за 16.05.17

На Украине запретили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и «Мэйла». Таким образом власти Украины пытаются «давить на Россию».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ, подписанный Порошенко 15 мая, со ссылкой на статью 107 Конституции Украины вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В санкционный список включены 1 тысяча 228 физических лиц, в том числе Иосиф Кобзон, Валентина Теличкина, Павел Астахов, ряд российских чиновников и политиков, граждане других государств. Срок действия санкций – от 1 года до бесконечности.

Кроме того, под ограничительные меры попали 468 организаций, в том числе российские авиапредприятия, общественные организации и благотворительные фонды, СМИ, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разработчики программных продуктов «Лаборатория Касперского», DrWeb, Softline, «1С», ABBYY, а также ряд крымских предприятий: Крымские и Севастопольский морские порты, Евпаторийский авиаремонтный завод, Крымская генерирующая система.

Под «Раздачу» попали и сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, при этом в приложении «Яндекс.Погода» блокируется информация только по Москве и Киеву.

Любопытно, что сразу после появления информации о санкциях, трафик интернет-сервисов и соцсетей резко пошел вверх. При этом специалисты отмечают, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» входят в пятерку самых популярных интернет-ресурсов на Украине и полностью заблокировать их не получится: пользователи легко обойдут запреты с помощью VPN-сервисов и браузеров типа Tor, The Pirate и Epic.

На Украине указ президента Порошенко уже назвали похмельным синдромом.

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Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.05.17

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