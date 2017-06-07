Запрет российских соцсетей разрушает украинский бизнес

Блокировка крупных российских интернет-ресурсов на Украине нанесла сильнейший удар по доходам украинских бизнесменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убытки у некоторых предпринимателей превысили отметку в миллион гривен.

По информации журнала «Секрет фирмы», значительно пострадали интернет-магазины, размещавшие свои объявления в российских социальных сетях и ресурсах «Яндекса». После блокировки, такие предприниматели потеряли до 80% заказов, и теперь вынуждены использовать для работы американские соцсети и ресурсы Google. Но вернуть прежний уровень продаж бизнесменам пока не удается, так как украинские пользователи не спешат перебираться на новые площадки.

Оказались на грани закрытия и рекламные агентства, оставшиеся без популярных инструментов для размещения рекламных объявлений. Деньги предпринимателей, вложенные в раскрутку рекламных страничек в российских соцсетях, оказались потрачены впустую.

Тем не менее, некоторые компании намерены продолжать и дальше размещать рекламу во «ВКонтакте», «Яндексе» и «Одноклассниках», пользуясь программами для обхода блокировки. При этом они будут указывать в качестве места жительства не Украину. В то же время, большинство предпринимателей все же собираются использовать альтернативные площадки, так как опасаются получить уголовное дело за госизмену при нелегальном использовании российских соцсетей и ресурсов.

Как уже сообщал «Новый День», президент незалежной Петр Порошенко подписал указ, согласно которому с 16 мая в санкционный список попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, а также разработчики программных продуктов «Лаборатория Касперского», «1С», ABBYY и другие. Запрет на использование российских ресурсов и программ вызвал возмущение в первую очередь у самих жителей Украины, которые прибегли к массовому использованию VPN-сервисов, для обхода блокировки.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 07.06.17

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