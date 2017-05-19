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Крым

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Публикации за 19.05.17

Крымские провайдеры отреагировали на решение Порошенко о блокировке российских соцсетей

Крымские провайдеры отреагировали на решение Порошенко о блокировке российских соцсетей

Крымчане боятся, что российские социальные сети заблокируют не только на Украине, но и на полуострове.

Как передает корреспондент РИА , опасения крымчан были вызваны в первую очередь предположениями, что за несколько лет не все поставщики интернет-услуг в Крыму успели наладить работу с российскими материковыми каналами связи. Крымские провайдеры отвечают твердо: к украинской власти здесь прислушиваться не собираются, и тем более – выполнять какие-либо их поручения.

«На территории Крыма никто блокировать «ВКонтакте» без определенного распоряжения вышестоящих органов – естественно, Российской Федерации – не будет. Крым – территория России и никак не относится к Украине, поэтому действие этого указа на полуостров не распространяется», – заверили корреспондента РИА «Новый День» в одном из крупнейших интернет-провайдеров Крыма «Ардинвест».

Обнадежили крымчан, пользующихся услугами крымских провайдеров и в другой компании – RealWeb: «Это к нам не относится», – сообщили в организации, заверив, что блокировка на Украине не должна никак отразиться на использовании соцсетей в Крыму.

В офисе еще одного оператора – компании FarLine корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что распоряжения о блокировке каких-либо ресурсов могут исходить только от Роскомнадзора, и подтвердили, что трудностей в связи с украинским указом у крымчан возникнуть не должно.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал 15 мая указ, предусматривающий санкции в отношении 1 тысячи 228 человек, среди которых российские чиновники, политики, а также граждане других стран. Вместе с физическими лицами в списке оказались 468 организаций, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Досталось и сервисам компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Пользователи соцсетей считают, что это было политическое решение, так как технически данные запреты обойти весьма просто – при помощи VPN-сервисов и браузеров, значительная часть которых бесплатна и довольно проста в использовании.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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