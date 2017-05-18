Госдеп: блокировка российских сайтов подрывает свободу слова на Украине

Публикации за 18.05.17

Госдепартамент США прокомментировал решение украинских властей о блокировании доступа к российским интернет-ресурсам. Украинским властям стоит найти другой способ защищать свои интересы, который бы не подрывал конституционный принцип свободы слова, заявили в дипломатическом ведомстве.

«Свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы»,– цитирует РИА «Новости» представителя Госдепа США.

В то же время дипломат обвинил российские издания в том, что они могут мешать работе западных СМИ через распространение фейковых новостей, в том числе и на Украине. Впрочем, никаких доказательств своих слов представитель Госдепа не привел.

Напомним, Украина расширила санкции в отношении российских компаний 16 мая, в обновленный «черный список» вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, под запрет попали поисковики Яндекс и Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также программные продукты разработчиков «Лаборатория Касперского», DrWeb, Softline, «1С», ABBYY и некоторые телеканалы. Украинские провайдеры должны блокировать доступ к запрещенным сайтам.

Позже председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко уточнил, что технические работы по закрытию доступа к российским ресурсам обойдутся Киеву в 1 млрд долларов и продлятся от года до двух лет.

Тем временем, запрет российских соцсетей и интернет-сервисов спровоцировал на Украине массовые протесты. На сайте президента Порошенко зарегистрировано 40 петиций с просьбой не блокировать доступ к ресурсам. В Днепропетровске (Днепре) готовится массовый митинг в защиту сети «ВКонтакте». Организаторы митинга заявляют, что сеть «ВКонтакте» существует для общения и работы, и ее запрет – это ограничение свободы слова, мысли и деятельности на территории Украины.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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