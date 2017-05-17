Запрет российских соцсетей и интернет-сервисов вызвал массовые протесты на Украине

Публикации за 17.05.17

Запрет российских соцсетей и интернет-сервисов на Украине спровоцировал массовые протесты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте президента Порошенко зарегистрировано 40 петиций с просьбой не блокировать доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к Yandex и Mail.ru. В Днепропетровске (Днепре) готовится массовый митинг в защиту сети «ВКонтакте». Организаторы митинга заявляют, что сеть «ВКонтакте» существует для общения и работы, и ее запрет – это ограничение свободы слова, мысли и деятельности на территории Украины: «Нормальные люди смогут отличить пропаганду в интернете и обойти ее стороной».

Митинг назначен на 20 мая.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В санкционный список включены 1 тысяча 228 физических лиц и 468 организаций, среди которых социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разработчики программных продуктов «Лаборатория Касперского», DrWeb, Softline, «1С», ABBYY, а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group.

«Считаем, что это не просто ограничение доступа к социальной сети, а начало внедрения тоталитарного режима на Украине, – заявили в общественной организации «Общими усилиями» («Спільними зусиллями»), собирающей на митинг днепропетровцев. – И даже если многим удастся обойти блокировку, надо понимать, что это только начало противоправных действий против нас, украинцев. Мы должны выходить из дома и митинговать».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.17

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