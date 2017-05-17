NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.05.17

Запрет российских соцсетей и интернет-сервисов вызвал массовые протесты на Украине

Запрет российских соцсетей и интернет-сервисов вызвал массовые протесты на Украине

Запрет российских соцсетей и интернет-сервисов на Украине спровоцировал массовые протесты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте президента Порошенко зарегистрировано 40 петиций с просьбой не блокировать доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к Yandex и Mail.ru. В Днепропетровске (Днепре) готовится массовый митинг в защиту сети «ВКонтакте». Организаторы митинга заявляют, что сеть «ВКонтакте» существует для общения и работы, и ее запрет – это ограничение свободы слова, мысли и деятельности на территории Украины: «Нормальные люди смогут отличить пропаганду в интернете и обойти ее стороной».

Митинг назначен на 20 мая.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В санкционный список включены 1 тысяча 228 физических лиц и 468 организаций, среди которых социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разработчики программных продуктов «Лаборатория Касперского», DrWeb, Softline, «1С», ABBYY, а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group.

«Считаем, что это не просто ограничение доступа к социальной сети, а начало внедрения тоталитарного режима на Украине, – заявили в общественной организации «Общими усилиями» («Спільними зусиллями»), собирающей на митинг днепропетровцев. – И даже если многим удастся обойти блокировку, надо понимать, что это только начало противоправных действий против нас, украинцев. Мы должны выходить из дома и митинговать».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.17

Крымский гроссмейстер Карякин: Украина не смогла сделать меня украинцем. / В Севастополе трое молодчиков нападали на одиноких прохожих. / Глава ЛНР назвал условия возвращения в состав Украины.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter