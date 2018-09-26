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Среда, 26 сентября 2018, 11:48 мск

Новости Политика

Лавров пошутил над Порошенко на Генассамблее ООН

Фото: kremlin.ru

На внезапное появление президента Украины Петра Порошенко в переговорной комнате российской делегации Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил шуткой.

Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». В коридоре он встретил российских журналистов, которые задали вопрос о развертывании миротворцев ООН на Донбассе – инициатива, подвигаемая Порошенко на 73-ей Генеральной ассамблее.

Глава государства не стал беседовать со СМИ и лишь выкрикнул в камеру: «Фейк-ньюс!", после чего скрылся за дверями комнаты, передает РИА «Новости».

По словам журналистов, Порошенко перепутал кабинеты и попал на переговоры российской делегации. Осмотрелся 15 секунд, понял, что оказался не в том месте, и покинул помещение.

В ответ на неожиданное появление украинского президента Лавров отшутился. «Наверное, с туалетом перепутал», – отметил министр.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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