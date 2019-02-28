«Мы будем вам помогать, пока вы не сдохнете»: Вашингтон присматривается к Зеленскому, но делает ставку на Порошенко

Вашингтон пока не готов менять фронтмена на Украине, поэтому президентские выборы, вероятнее всего, выиграет нынешний глава государства Петр Порошенко. Помешать этому может только шоумен Владимир Зеленский, кандидатуру которого, судя по его знаковым встречам, также всерьез рассматривают «западные партнеры». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам экс-министра МВД Украины Виталия Захарченко, сейчас на Украине «идет некий кастинг» и торг. «Речь идет не о каких-то идеях, которые отстаивали бы политики, а о сферах влияния и экономических интересах. Политические силы, так или иначе, связаны с группами олигархов, которые влияли на политику. Сегодня геополитические интересы и интересы групп возглавляемых олигархов – все это вместе и нужно рассматривать, как будущую проекцию выборов и тех процессов, которые будут происходить на Украине», – сказал он.

Захарченко пояснил, что «люди договариваются о сферах влияния». «Коломойский (Игорь Коломойский, украинский бизнесмен-миллиардер) поддерживает на выборах и финансирует Зеленского (Владимир Зеленский – украинский шоумен, который в настоящий момент лидирует в президентской гонке по соцопросам), но у него же есть договоренности с Юлией Тимошенко (украинский политик, кандидат в президенты Украины). И это не значит, что Тимошенко ни с кем больше не ведет переговоры. О чем договариваются, мы тоже знаем, понимаем», – сказал бывший министр МВД.

При этом он выразил уверенность, что «основным заказчиком» происходящего на Украине являются более крупные геополитические игроки. «Они рассматривают Украину как некий инструмент, который может воздействовать на ближайшего соседа – Российскую Федерацию. Идея западных геополитиков оторвать Украину от своего родственника, византийской цивилизации – мало того, что оторвать, создать в ее лице врага, идея создания анти-России глубоко засела в украинской государственности, что, собственного говоря, было выпестовано в 14 году. Мы знаем, что сегодня идет большой политический торг», – подчеркнул Захарченко.

По оценке политолога Алексея Кочаткова, учитывая внешнее давление, совершенно очевидно, что на предстоящих в марте выборах президента Украины победит Порошенко. «Сколько бы там олигархов ни было, они могут выторговывать себе какие-то преференции, кто за сколько уйдет (из предвыборной гонки), но не надо быть наивными. Порошенко победит», – полагает он.

Кочатков обратил внимание, что «хозяева господина (Порошенко) никак не обозначают позиции, которые могли бы давать нам основания предположить, что его хотят заменить». «Обычно, они очень четко артикулируют, когда кто-то не нравится. Позиция: вы от нас никуда не денетесь, мы будем вам помогать, пока вы не сдохнете. Здесь конкретная ситуация, что человека в Вашингтоне менять не собираются. Тем более, нет оснований полагать, чтоб его будут менять в Киеве», – отметил эксперт.

Комментирую возможное вмешательство силовых структур в выборный процесс, член Совета Федерации Сергей Цеков выразил уверенность, что до первого и второго тура правоохранительные органы, вероятнее всего, будут находиться в стороне от происходящего. «А вот уже последующие действия будут зависеть от результатов голосования. Если результаты будут неубедительными, многие из них сориентируются на того, кто имеют больше шансов выиграть в президентской кампании. Но, на мой взгляд, они будут поддерживать Порошенко, потому что многие получили должности при нем», – сказал Цеков.

Кочатков со своей стороны согласился, что полиция постарается не вмешиваться в происходящее на выборах и в возможные провокации радикалов, которые к тому же подконтрольны силовым структурам. «Одни аваковские (Армен Аваков – бизнесмен, министр внутренних дел Украины) другие – СБУшные. Кому подчиняются СБУ, кому подчиняется министерство внутренних дел? Президенту. Что бы они о нем не думали, они, получив команду, все равно будут устраивать провокации, блокировать работу участков, запугивать избирателей. Их достаточное количество, чтобы закрыть все проблемные направления», – отметил политолог.

Тем не менее, экс-глава МВД Украины считает, что нельзя не игнорировать лидирующие позиций Зеленского. «Я бы не снимал со счетов вариант победы Зеленского на Украине. После госпереворота выросло новое поколение людей. Старые политики в их понимании погрязли в разных коррупционных склоках. Поэтому западными политтехнологами просчитывается вариант нового лица. Почему бы не Зеленский», – сказал Захарченко.

Он напомнил, что недавно у Зеленского произошло несколько знаковых встреч. «Он ездил на смотрины в Европу и встречался с представителями Израиля. Это знаково, и ему пообещали поддержку. Поддержка у этого человека есть. 90% электората Зеленского – молодежь, насколько они активно будто участвовать в выборах, придут ли они физически – это вопрос», – заключил он.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. На этот пост претендуют 44 кандидата.

Москва, Мария Вяткина

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