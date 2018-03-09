СБУ раскрыла заговор против Порошенко

Руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который накануне был задержан с арсеналом оружия в Донбассе, заподозрен в подготовке нападений на высших должностных лиц Украины. Об этом стало известно сегодня на заседании Шевченковского райсуда Киева, который избирает ему меру пресечения.

«Рубана ... подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства», – заявил судья, передает «Интерфакса-Украина».

Согласно документу, который цитирует агентство, Рубан обвиняется в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. Вместе с тем, как сообщается, он планировал «с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства».

Рубан был задержан накануне, 8 марта, на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез оружие в подконтрольную Киеву часть Украины.

Сам Рубан отверг предъявленные ему обвинения, отмечает «Украинская правда». На вопрос, имеет ли он отношение к упомянутому в обвинении оружию, Рубан заявил: «Нет, я только должен был перевезти один товар на ту сторону... я должен был перевезти мебель». «О наличии оружия я не знал. Все остальное я отрицаю», – сказал он.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, заявил, что это «не случайное задержание», а также заверил, что «никаких освобождений не будет».

Сообщается, что Рубану предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.18

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