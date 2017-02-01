Госдеп США крайне сдержанно призвал к прекращению огня на востоке Украины / Впервые Вашингтон ни в чем не обвиняет Москву

Публикации за 01.02.17

Государственный департамент США призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Марка Тонера.

«Чтобы предотвратить бОльший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному постоянному прекращению огня и полному, беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ», – подчеркнул Тонер. Он добавил, что Вашингтон выступает за «полную реализацию минских соглашений». Также Госдеп выразил серьезное беспокойство «недавним всплеском насилия» на востоке Украины и выразил сожаление по поводу гибели людей, как военных, так мирных жителей.

Как отмечает «Российская газета», впервые за все время конфликта в Донбассе заявление официального Вашингтона выдержано в максимально нейтральном тоне, без обвинений в адрес Москвы. В Вашингтоне не возлагают вины за нарушение перемирия на непризнанные республики, не выражают поддержки Киеву, ни словом не упоминают о роли России и не призывают ее оказать влияние на ополченцев.

Марк Тонер был заместителем главы пресс-службы Белого дома Джона Кирби, который ушел в отставку после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Тонер временно исполняет обязанности пресс-секретаря администрации в период «междувластия». Кто станет пресс-секретарем администрации Трампа – пока неизвестно.

После инаугурации Трампа практически все высшее руководство Госдепа ушло в отставку. Поэтому Госдеп оказался фактически выключен из американской публичной дипломатии.

В Белом доме и непосредственном окружении Трампа, где в настоящее время принимаются внешнеполитические решения, ситуацию на Украине с момента его инаугурации пока не комментировали.

Добавим, что сегодня немецкая пресса, также впервые с начала конфликта на востоке Украины, выразила мнение, что обстановку раскаляет именно Киев. Статья вышла в газете Suddeutsche Zeitung, при этом издание ссылается на источник в правительстве Германии. «Порошенко, полагают в Берлине, намерен сделать практически все, чтобы не допустить прекращение антироссийских санкций», – говорится в статье.

С последних дней января на востоке Украины резко обострилась обстановка, фактически – начались бои между украинскими силовиками и ополчением Донбасса. Сначала украинские военные обстреляли Макеевку и перешли в наступление в районе Авдеевки. Президент Украины Петр Порошенко срочно прервал свой визит в Германию, созвав чрезвычайное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в свою очередь направил генсекретарю организации письмо с уведомлением об обострении вооруженного конфликта.

По данным командования ДНР, разведке удалось перехватить доклад начальника украинского Генштаба Виктора Муженко. В нем говорится о потерях украинских военных за 29 и 30 января в Донбассе: погибли около 80 украинских силовиков, более 70 были ранены.

Донецкое агентство новостей передавало, что украинские силы за 30 января сутки обстреляли территорию ДНР почти 2,5 тысячи раз. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, обстрелы велись из всех видов запрещенных минскими соглашениями вооружений. Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватстком участках. В Донецке, Макеевке и на юге ДНР зафиксированы разрушения жилого фонда. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Минувшей ночью украинские военные обстреляли окрестности станицы Ясиноватой. Без света остался поселок Донецк Северный восстановить электроснабжение невозможно из-за обстрелов, заявил представитель администрации Ясиноватского района. Также из-за боев на линии разграничения полностью обесточена оказалась Авдеевка, где проживает 25 тысяч человек. Люди остались без света, тепла и воды. В городе объявлено чрезвычайное положение, власти эвакуируют жителей.

В Кремле обострение конфликта в Донбассе объясняют «нежеланием и неготовностью» Порошенко выполнять минские договоренности. Как заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия вооруженных сил Украины «четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять минские договоренности». Также, считают в Москве, все происходящее в Донбассе «очень похоже на попытку отвлекать внимание от весьма шаткой внутренней ситуации» на Украине.

Вашингтон, Зоя Березина

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