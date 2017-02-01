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Украина

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Публикации за 01.02.17

Донбасс: украинские военные обстреляли представителей ОБСЕ / Ополченцы сообщают о «кровавой бойне»

Донбасс: украинские военные обстреляли представителей ОБСЕ Ополченцы сообщают о «кровавой бойне»

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместе с первым замглавы миссии Александром Хугом, а также российские военнослужащие Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) подверглись сегодня утром в районе Ясиноватой артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск в Авдеевке. С началом обстрела наблюдатели ОБСЕ и российские военнослужащие укрылись возле близлежащего здания, благодаря чему никто не пострадал.

Представители ОБСЕ и российские офицеры направлялись в район Донецкой фильтровальной станции для обсуждения с украинской стороной вопросов скорейшего восстановления работы станции. На месте представителей ОБСЕ и российских офицеров должен был ожидать руководитель украинской делегации в СЦКК генерал Петренко. Находясь в районе улицы Орджоникидзе, 156 (Ясиноватая) представители ОСБЕ и российские офицеры попали под обстрел украинской крупнокалиберной артиллерии, который велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки, сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам очевидцев из числа местных жителей, по меньшей мере один артиллерийский снаряд разорвался всего в 50 метрах от наблюдателей ОБСЕ и российских офицеров. Также на расстоянии около 50-70 метров были зафиксированы разрывы реактивных снарядов «Град».

Один из ополченцев Донбасса Александр Жучковский сообщил сегодня на своей странице : «Существенных изменений за сутки не произошло. Если считать изменениями реальный результат, а не кровавую бойню, которая тут происходит. На освободительную войну добро не дают (обещают, что скоро дадут, но пока не верится), хотя можно уже сейчас штурмовать ту же Авдеевку – противник в этом районе изрядно потрепан, и предпосылки для освобождения города за эти два дня сложились. Но нет, даже в выигрышной позиции, которую заняло сейчас ополчение на линии фронта, продвигаться пока нельзя. Остается только засыпать врага снарядами – благо включился режим «патронов не жалеть». Потери большие, ожесточение с обоих сторон запредельное».

Ранее сегодня замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что украинские военные ведут наступательные действия в Донбассе и «героически» двигаются вперед. От комментариев о соблюдении Минских соглашений, которые, в частности, предполагают отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, украинские военные отказались.

Обстановка в Донбассе резко обострилась в последние дни, фактически, идут постоянные бои. 31 января глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что бои между ополчением и Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут на линии соприкосновения протяженностью 50 километров. По его словам, украинская армия несет тяжелые потери, атакуя в направлении Донецка и Макеевки. Ополченцы со ссылкой на данные разведки информировали, что украинские военные в Донбассе за 29 и 30 января потеряли не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

Донецк, Зоя Березина

Донецк. Другие новости 01.02.17

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