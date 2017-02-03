ДНР: в боях у Коминтерново и под Авдеевкой погибли более 200 украинских военных

Публикации за 03.02.17

Во время боевых действий в районе населенного пункта Коминтерново и в Авдеевской промзоне погибли более 200 военнослужащих Украины. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Со стороны ДНР потери составили 18 бойцов погибшими и 26 ранеными, добавил Басурин. По его словам, с 29 января противник предпринял десять безуспешных атак, из них две в районе населенного пункта Коминтерново, остальные – на Авдеевской промзоне. «В результате провала этих непродуманных атак, по подтвержденным данным из штаба АТО, украинские подразделения понесли потери среди личного состава: более 230 убитыми и около 450 ранеными», – цитирует РИА Новости слова Басурина. Также, добавил он, украинская сторона потеряла семь артиллерийских орудий, два танка, три БМП и пять автомобилей с боеприпасами.

Как сообщает ДАН, Басурин рассказал, что украинские силовики за неделю обстреляли территорию ДНР почти 15 тысяч раз, в том числе с применением реактивных систем «Ураган» и «Град». Огневому воздействию было подвергнуто 33 населенных пункта ДНР. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск. Под огнем противника оказались и поселки в окрестностях этих городов, а также южные села. За неделю обстрелов погибли 6 мирных жителей, еще 34 получили ранения.

Напомним, с конца января на востоке Украины резко обострилась обстановка, фактически – идут постоянные бои.

Донецк, Зоя Березина

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