Берлин: ситуацию в Донбассе обостряет Киев / «Порошенко сделает все, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций»

Публикации за 01.02.17

В Берлине считают, что украинская сторона сознательно обостряет обстановку в Донбассе, пишет Suddeutsche Zeitung. Издание подчеркивает, что немецкая газета основывается на информации, полученной из своих источников в германском правительстве. «Порошенко, полагают в Берлине, намерен сделать практически все, чтобы не допустить прекращение антироссийских санкций», – пишет газета.

Также отмечается, что в правительстве Германии принимают во внимание данные, поступающие от наблюдателей ОБСЕ, и признают, что ВСУ в Донбассе стараются изменить линию фронта, исходя из своей выгоды. Анализируя ситуацию, издание высказывает мнение, что расчет делается на обострение конфликта с тем, чтобы вынудить США не ослаблять санкции в отношении России. Однако в правительстве Германии высказывают опасения, что эта позиция может оказаться непродуктивной.

«Трамп может отменить санкции вне зависимости от положения на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение положения России и одновременно с этим обострение конфликта на востоке Украины. Получится ли удержать Киев от провокации, в Берлине прогнозировать не берутся», – пишет издание. Как напоминает RT, Москва выразила надежду на то, что партнеры Украины окажут влияние на Киев и заставят украинские власти отказаться от попыток вновь развязать в Донбассе военные действия.

Между тем, на востоке Украины продолжают идти боевые действия. В ночь на 1 февраля украинские военные обстреляли окрестности Ясиноватой в Донбассе. Как передает «Интерфакс», об этом заявили власти города. «Обстрел окрестностей Ясиноватой не прекращается с ночи и сейчас продолжается. Без света остался поселок Донецк Северный. Восстановить электроснабжение не можем по причине обстрела», – сказал журналистам представитель администрации Ясиноватского района.

Кроме того, из-за боев на линии разграничения полностью обесточена оказалась Авдеевка, где проживает 25 тысяч человек. Люди остались без света, тепла и воды. В городе объявлено чрезвычайное положение, власти эвакуируют жителей.

Фото: РИА «Новости»

Как писал «Новый День», в Кремле обострение конфликта в Донбассе объясняют «нежеланием и неготовностью» президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные агрессивные действия при поддержке вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей. «Безусловно, с нашей точки зрения они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности», – подчеркнул Песков.

Он также добавил: в Кремле считают, что все происходящее в Донбассе «очень похоже на попытку отвлекать внимание от весьма шаткой внутренней ситуации». «В любом случае это все идет на подрыв минских договоренностей», – повторил Песков.

Напомним, ситуация на востоке Украины резко обострилась в последние пару дней. После того как украинские военные обстреляли Макеевку и перешли в наступление в районе Авдеевки, Порошенко прервал свой визит в Германию, созвав чрезвычайное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в свою очередь направил генсекретарю организации письмо с уведомлением об обострении вооруженного конфликта. По данным командования ДНР, разведке удалось перехватить доклад начальника украинского Генштаба Виктора Муженко. В нем говорится о потерях украинских военных за 29 и 30 января в Донбассе: погибли около 80 украинских силовиков, более 70 были ранены.

Донецкое агентство новостей передавало, что украинские силы за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР почти 2,5 тысячи раз. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, обстрелы велись из всех видов запрещенных минскими соглашениями вооружений. Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватстком участках. В Донецке, Макеевке и на юге ДНР зафиксированы разрушения жилого фонда. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.02.17

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