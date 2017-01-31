Песков: атакой на Донбасс Киев пытается отвлечь внимание от «шаткой внутренней ситуации» / В ДНР идут настоящие бои

Публикации за 31.01.17

В Кремле обострение конфликта в Донбассе объясняют «нежеланием и неготовностью» президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договоренности. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM».

По словам Пескова, подобные агрессивные действия при поддержке вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей. «Безусловно, с нашей точки зрения они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности», – подчеркнул Песков. Он добавил: в Кремле считают, что все происходящее в Донбассе «очень похоже на попытку отвлекать внимание от весьма шаткой внутренней ситуации». «В любом случае это все идет на подрыв минских договоренностей», – повторил Песков.

Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны самостийных отрядов предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса», – сказал Песков. При этом украинские силы перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам «пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию». «Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны», – подчеркнул Песков.

Как сообщает RT, он также заявил, что не только Россия, но и Франция и Германия должны усилить влияние на стороны конфликта для выполнения Минских соглашений, при этом договорённости должны выполняться представителями республик Донбасса и Киевом. «Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить своё влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах», –сказал Песков.

Ситуация на востоке Украины резко обострилась в последние пару дней. По данным Минобороны ДНР, украинские военные обстреляли Макеевку и перешли в наступление в районе Авдеевки. Порошенко прервал свой в Германию, созвав чрезвычайное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации письмо об обострении вооруженного конфликта. По данным командования ДНР, разведке удалось перехватить доклад начальника украинского Генштаба Виктора Муженко, в котором говорится о потерях украинских военных. Согласно документу, за два дня – 29 и 30 января – в Донбассе погибли около 80 украинских силовиков, более 70 были ранены.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, украинские силы за минувшие сутки 2 тыс. 411 раз обстреляли территорию ДНР. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, обстрелы велись из всех видов запрещенных минскими соглашениями вооружений. Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватстком участках. В Донецке, Макеевке и на юге ДНР зафиксированы разрушения жилого фонда. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

По последним данным, в подконтрольной Киеву Авдеевке идет эвакуция. Народный депутат Евгений Дейдей, находящийся на месте событий, в своем фейсбуке сообщил, что уже началась эвакуация населения в старой части Авдеевки: «Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки из-за сильных обстрелов «Градами». Ситуация становится все более критической».

Москва, Зоя Березина

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