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Публикации за 31.01.17

Украинские командиры угробили в атаке на ДНР десятки своих бойцов / Порошенко столько не планировал

Украинские командиры угробили в атаке на ДНР десятки своих бойцов Порошенко столько не планировал

Украинская армия потеряла за последние 2 дня в Донбассе не менее 78 человек убитыми и 76 ранеными. Об этом сообщил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Как передает корреспондент РИА , в ДНР заявляют, что разведка перехватила отчет начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту. Именно поэтому Петр Порошенко прервал визит в Германию и срочно вернулся в Киев, утверждает Басурин.

«Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко со временем лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», – цитирует Басурина «Лента.ру».

Ранее в штабе АТО заявили, что рано утром 29 января ополченцы обстреляли промзону Авдеевки из стрелкового оружия и минометов. После чего устроили штурм позиций украинских военных.

30 января произошли новые столкновения. В МИД Украины утверждают, что в течение двух последних дней массированные обстрелы со стороны ополчения велись по всей линии соприкосновения из «запрещенных минскими договоренностями реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских орудий 152 мм и 122 мм», а также «минометов 120 мм и 82 мм, танков» и «стрелкового оружия».

В свою очередь, Минобороны ДНР настаивает: силы ополчения прекратили огонь в районе Авдеевки, а украинские силовики в течение суток открывали огонь по территории ДНР 1 тысячу 912 раз: ««Украинская сторона вчера в 20 часов предложила ввести «режим тишины», после чего перешла в наступление. С 7 утра мы не отвечаем, а они до сих пор по нам стреляют».

31 января в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

МИД Украины уже обвинил в случившемся РФ, увидев в ситуации в Авдеевке доказательства того, что Россия «продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей».

Между тем, ряд экспертов считает, что конфликт спровоцировала украинская сторона: «В течение последнего года силы АТО под прикрытием артиллерии «отжимают» небольшие участки нейтральной территории на линии разграничения. Потом заявляют, что ДНР «подошла» слишком близко, и требуют «отодвинуться». По всей видимости, такая тактика выдавливания ополчению надоела, и на очередную подобную вылазку они ответили достаточно жестко», – говорит политолог Павел Никаноров. Отметим, что бои в Авдеевке ведутся в основном за промзону, расположенную недалеко от Ясиноватской развязки – ключевого транспортного узла, связывающего Донецк и Горловку.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.01.17

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