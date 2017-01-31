В Донецке под землей заблокировали более 200 шахтеров / А Авдеевку готовят к эвакуации

Публикации за 31.01.17

Более 200 горняков оказались заблокированными под землей в Донецке: из-за обстрелов обесточена шахта имени Засядько. Об этом заявили в Минобороны ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в результате артударов без электричества осталась часть Киевского района Донецка и шахта имени Засядько. В этот момент шахте находились 203 человека. Восстановить энергоснабжение за счет подключения генераторов удалось только к 10 часам по местному времени.

Началась эвакуация шахтеров из-под земли.

Между тем, власти Украины готовят к эвакуации Авдеевку: город, расположенный в 17 километрах к северу от Донецка, в результате обстрелов остался без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. На Авдеевском коксохимическом заводе началась «горячая» консервация оборудования.

Чиновники отмечают, что могут разместить в близ лежащих населенных пунктах до 9 тысяч человек, между тем население Авдеевки на сегодняшний день составляет около 16 тысяч (по данным украинских властей). В город должны завезти 10 т продуктов, дополнительные полевые кухни и палатки для обогрева людей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.01.17

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