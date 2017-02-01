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Публикации за 01.02.17

Киев заявил о наступательной операции в Донбассе (ФОТО) / Города остаются без отопления, электро- и водоснабжения

Киев заявил о наступательной операции в Донбассе (ФОТО) Города остаются без отопления, электро- и водоснабжения

Замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил в ходе брифинга, что украинские военные ведут наступательные действия в Донбассе. «На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)», – заявил он, говоря о ситуации в Авдеевке. При этом в ведомстве не стали комментировать вопрос о соблюдении Минских соглашений, которые, в частности, предполагают отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе, обвинив друг друга в наступательных действиях. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. В Москве выразили обеспокоенность агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. По данным немецких СМИ, Берлин обвинил Киев в усугублении конфликта на востоке Украины.

Новый День: Киев заявил о наступательной операции в Донбассе (ФОТО)

Фото:РИА «Новости»

Отмечается, что из-за обстрелов в подконтрольном властям Украины городе Авдеевка, где живут более 30 тысяч человек, объявлено чрезвычайное положение. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В Донецке, Ясиноватой и частично в Макеевке после утренних артобстрелов произошли отключения тепло- и водоснабжения, а также электроэнергии. В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что за последние сутки ВСУ совершили шесть попыток наступления.

Новый День: Киев заявил о наступательной операции в Донбассе (ФОТО)

Фото:РИА «Новости»

Напомним, вчера вечером, 31 января, глава (ДНР) Александр Захарченко рассказал, что бои между ополчением и Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут на линии соприкосновения протяженностью 50 километров. По его словам, украинская армия несет тяжелые потери, атакуя в направлении Донецка и Макеевки. Как писал «Новый День», ополченцы со ссылкой на данные разведки информировали, что ВСУ в Донбассе за 29 и 30 января потеряли не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

Новый День: Киев заявил о наступательной операции в Донбассе (ФОТО)

Фото:РИА «Новости»

Идущие несколько дней бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда ВСУ вели массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР. В северной части Донецка началась эвакуация населения, в свою очередь киевские силовики начали вывозить жителей Авдеевки.

Киев, Иван Гридин

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