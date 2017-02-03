В боях под Авдеевкой погиб доброволец из Мурманска

Уроженец Мурманска Алексей Четвергов, еще в 2015 году уехавший добровольцем в Донбасс, погиб в боях в районе Авдеевки. Как сообщают друзья и сослуживцы Алексея в соцсети «ВКонтакте», он погиб 30 января при взрыве снаряда.
Агентство «СеверПост» приводит подробности со ссылкой на сослуживцев погибшего: «На авдеевской промзоне был прорыв, и надо было забрать раненых на «Алмазе-1» (опорный пункт – прим. ред.), они пошли туда. Геройски погиб, они ходили два раза раненых вытаскивали, пошли третий раз и «стопятьдесятвторая» взорвалась между ними. Один сильно раненый, а командир и «Четверг» (позывной Четвергова – прим. ред.) погибли на месте».
Алексею Четвергову было 27 лет. В Донбассе сначала служил в батальоне «Восток», с 2016 года – в снайперском взводе. Сослуживцы говорят о нем так: «Из боевых не вылазил», «не был кадровым военным, просто был патриотически воспитан и ехал на Донбасс защищать своих соотечественников». Был награжден двумя медалями «Защитник Новороссии» и «За боевые заслуги». Посмертно командование ходатайствует о награждении Алексея крестом «Доброволец Донбасса».
У Алексея осталась мать, которая живет в городе Полярный. Похороны Четвергова запланированы на 5 февраля.
Напомним, с конца января на востоке Украины резко обострилась обстановка, фактически – идут непрерывные бои.
Мурманск, Полина Николаева
Мурманск. Другие новости 03.02.17
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