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Публикации за 03.02.17

В боях под Авдеевкой погиб доброволец из Мурманска

В боях под Авдеевкой погиб доброволец из Мурманска

Уроженец Мурманска Алексей Четвергов, еще в 2015 году уехавший добровольцем в Донбасс, погиб в боях в районе Авдеевки. Как сообщают друзья и сослуживцы Алексея в соцсети «ВКонтакте», он погиб 30 января при взрыве снаряда.

Агентство «СеверПост» приводит подробности со ссылкой на сослуживцев погибшего: «На авдеевской промзоне был прорыв, и надо было забрать раненых на «Алмазе-1» (опорный пункт – прим. ред.), они пошли туда. Геройски погиб, они ходили два раза раненых вытаскивали, пошли третий раз и «стопятьдесятвторая» взорвалась между ними. Один сильно раненый, а командир и «Четверг» (позывной Четвергова – прим. ред.) погибли на месте».

Алексею Четвергову было 27 лет. В Донбассе сначала служил в батальоне «Восток», с 2016 года – в снайперском взводе. Сослуживцы говорят о нем так: «Из боевых не вылазил», «не был кадровым военным, просто был патриотически воспитан и ехал на Донбасс защищать своих соотечественников». Был награжден двумя медалями «Защитник Новороссии» и «За боевые заслуги». Посмертно командование ходатайствует о награждении Алексея крестом «Доброволец Донбасса».

У Алексея осталась мать, которая живет в городе Полярный. Похороны Четвергова запланированы на 5 февраля.

Напомним, с конца января на востоке Украины резко обострилась обстановка, фактически – идут непрерывные бои.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 03.02.17

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