Аваков грозится вернуть Донбасс и Крым за две недели

Публикации за 17.01.17

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поставил пред подчиненными две задачи: вернуть в наступившем году Донбасс, а за ним и Крым.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в частности, украинский министр потребовал от силовиков «выйти на признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму» и взять её под контроль. По словам Авакова, процессом займутся полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся на передовую пограничники.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса», – цитирует пресс-служба МВД Украины слова министра. Аваков заявил, что озвученные им задачи не будут долгосрочной миссией: после разработки плана границы необходимо «взять» в течение двух недель.

Тем временем, киевские СМИ активно распространяют мнение американского политолога украинского происхождения Александра Мотыля, что для Украины не просто бессмысленно, но и опасно продолжать борьбу за возвращение отколовшихся русских территорий. По сути, украинцев морально готовят к «сдаче» Крыма и Донбасса.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.01.17

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