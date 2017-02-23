Джемилеву дали свежую установку: война за Крым невозможна

Публикации за 23.02.17

Организатор крымской блокады и экс-председатель запрещенного в России меджлиса Мустафа Джемилев заговорил о невозможности вернуть Крым силой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что Джемилев неоднократно говорил о вооруженном вторжении, теперь нардеп Украины заявляет, что этот «сценарий» якобы приведет к неким этническим чисткам.

«Военный выход нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров», – заявил в эфире канала «112» Джемилев.

По его словам, Крым в состав Украины смогут вернуть антироссийские санкции, которые, как надеется Джемилев, со временем будут усиливаться, и вынудят Россию покинуть полуостров.

Как сообщал «Новый День», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков грозился вернуть Донбасс и Крым за две недели: в частности, он потребовал от силовиков «выйти на признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму» и взять ее под контроль.

Кроме того, командир незаконного вооруженного формирования «Крым» Иса Акаев заявлял, что «способ возвращения полуострова будет только вооруженным, поскольку Россия сама оттуда не уйдет».

Ранее сам Джемилев открыто призывал НАТО к военной блокаде крымского полуострова, то есть к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, и за возврат Крыма с привлечением кораблей военного альянса.

Напомним, в январе 2016 года симферопольский суд заочно арестовал Джемилева. В отношении украинского нардепа возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям, среди которых значится пособничество терроризму.

Киев, Анастасия Зук

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