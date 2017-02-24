У меджлисовцев раздрай по Крыму: Ислямов пошёл против Джемилева

Публикации за 24.02.17

Организатор блокады Крыма Ленур Ислямов публично дезавуировал заявление другого организатора блокады Мустафы Джемилева о невозможности вернуть полуостров силой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в представлении Ислямова Крым должен вернуться в состав Украины при помощи вооруженного давления.

При этом самое активное участие в процессе атаки на полуостров должны принимать боевики из так называемого «батальона имени Номана Челебиджихана», которым командует сам Ислямов.

«Мы зайдем в Крым, как мы это видим, и должны будем те военные части, которые вышли – не буду называть, как они выходили, вышли из Крыма, не сделали то, что они должны были сделать тогда – защитить государственность Украины, а не спускать государственные флаги с воинских частей, а должны были защитить мирных граждан, и должны были защитить Курултай и Меджлис (запрещенная в России экстремистская организация – прим. «НД»), в том числе», – заявил в эфире одного из украинских телеканалов организатор блокады, добавив, что выступает «за то, чтобы разговаривать с русскими с позиции силы».

Напомним, за день до этого депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев сделал неожиданно противоречивое для себя заявление о том, что Крым в состав Украины можно вернуть только через усиление санкций против России, но никак не военным путем.

По его мнению, вооруженное нападение «бесперспективно», и «повлечет за собой этнические чистки».

Напомним, идеолог меджлиса ранее не раз требовал начать крупномасштабный военный конфликт с Российской Федерацией, в том числе обращаясь к НАТО.

В этом его поддерживал и командир незаконного вооруженного формирования «Крым» Иса Акаев. По словам боевика, «способ возвращения полуострова будет только вооруженным, поскольку Россия сама оттуда не уйдет».

Грозился вернуть Крым за две недели и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он потребовал от силовиков «выйти на признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму», после чего взять ее под свой контроль.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.02.17

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