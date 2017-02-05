Госкомнац РК: крымские татары призвали турецких соотечественников игнорировать украинского «отщепенца»

Публикации за 05.02.17

Крымские татары обратились к диаспоре в Турции с призывом бойкотировать встречу с организатором блокады Крыма и лидером запрещённого в РФ меджлиса Мустафой Джемилевым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Джемилев прибыл неофициально в Турцию, чтобы через проживающих там крымских татар склонить Анкару к недружественным действиям в отношении российского Крыма.

Об этом сообщил глава госкомитета РК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

«Крымские татары крайне возмущены тем, что Джемилев осуществляет очередной вояж в Турцию и настоятельно обращаются к диаспоре не принимать Джемилева – как человека, который организовал блокаду, тем самым поставив под угрозу жизни всех народов Крыма», – цитируют «РИА Новости» Смирнова.

Вместе с тем, глава крымского Госкомнаца не сомневается, что и в этот раз Джемилеву не удастся реализовать свою «дипломатическую» миссию.

«Несмотря на предыдущие попытки и заявления Джемилева, турецкая диаспора крымских татар твердо ориентирована на налаживание отношений с Крымом», – уверен Смирнов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.17

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