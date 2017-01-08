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Крым

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Публикации за 08.01.17

Украинцев морально готовят к сдаче Крыма и Донбасса

Украинцев морально готовят к сдаче Крыма и Донбасса

Провластные киевские СМИ активно распространяют мнение американского политолога украинского происхождения Александра Мотыля о том, что для Украины не просто бессмысленно, но и опасно продолжать борьбу за возвращение отколовшихся русских территорий.

Как передаёт корреспондент РИА , политолог убеждает украинское общество в том, что Крым и Донбасс легли тяжким экономическим бременем на плечи России, и поэтому отказ от них можно в перспективе смело рассматривать как очередную перемогу (победу) Киева над Москвой.

«Украина имеет четыре стратегических приоритета – выживание, укрепление безопасности, реформы и продвижение на Запад, сохранение демократии. Их возможно осуществить только без Донбасса и Крыма», – объясняет Мотыль и добавляет, что восстановление контроля над данными территориями крайне нежелательно, так как это «моментально обанкротит Украину».

По словам эксперта, нынешняя ситуация вокруг Крыма и конфликта на Донбассе выгодна Украине, так как России приходится тратить большие средства «на поддержание оккупированных территорий».

Кроме того, предупреждает Мотыль, Киеву стоит трезво оценивать свои политко-дипломатические возможности, особенно в преддверии весьма вероятных договорённостей США и России по данному вопросу при администрации президента Дональда Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.01.17

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