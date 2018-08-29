Конвульсии Порошенко: президенту Украины осталось «облить себя бензином и поджигать»

Новая попытка президента Украины Петра Порошенко привлечь к себе внимание через «конфронтацию» с Россией демонстрирует идейное «банкротство» киевской власти. В интервью РИА «Новый День» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, следующим шагом для Порошенко, чтобы вернуть к себе интерес Запада, может быть только попытка поджечь самого себя на параде.

Комментируя намерение Киева денонсировать Договор о дружбе между РФ и Украиной, Денисов подчеркнул, что киевская власть действительно демонстрирует стремление полностью разорвать отношения с Россией, однако делает это крайне нелогично.

«Это шаг в лучших традициях украинской власти. Они говорят, что уже 4 года прошло с начала войны, а сами только определились, хотят они – не хотят продлевать этот договор. Но это лишний раз демонстрирует банкротство украинской власти относительно идей, связанных, как им кажется, с противостоянием России и Украины, и подчеркивает, что киевский режим готов пойти совершенно на все и до конца относительно разрыва всех взаимоотношений между Украиной и Россией», – сказал эксперт.

Политолог, однако, обратил внимание, что это решение, скорее всего, не повлечет за собой никаких последствий. «Подавляющее число позиций этого договора и так не соблюдалось Украиной, особенно в области реализации условий для национальных меньшинств, по неущемлению языковых прав граждан и так далее», – пояснил он.

Как считает Денисов, такое бессмысленное по своей сути решение, очевидно, было принято из-за того, что Украина вновь оказалась на периферии мировой политики.

«Складывается впечатление, что никаких ресурсов не осталось у Порошенко, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, и уже близится тот день, когда на очередном параде ему придётся самому себя обливать бензином и поджигать, чтобы хоть как-то привлечь интерес к себе, особенно, со стороны своих западных партнеров», – сказал он.

Кроме этого, как отметил Денисов, денонсация договора также может быть одним из предвыборных шагов Порошенко. «Но это ему вообще ничего не принесет. В том-то и дело, что, по социологическим исследованиям, на Украине его фактически не воспринимают 90% населения. К нему, во-первых, нет доверия – порядка 80% ему не доверяет, а электоральный рейтинг у него болтается в районе 5-7%. Что бы он ни сделал, ему вряд ли удастся это изменить», – уверен эксперт.

Напомним, накануне Порошенко выступил с заявлением о том, что Киев в ближайшее время намерен начать процедуру разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, так как он, по мнению украинской стороны, по вине Москвы превратился в «анахронизм». Он также подчеркнул, что Украина подошла к этому шагу достаточно подготовленной и юридически защищённой. Наравне с этим, он отметил, что необходимо как можно быстрее создать координационный орган по формированию консолидированной претензии к России для возмещения причинённых убытков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.08.18

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