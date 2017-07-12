Метания Порошенко: внутренние проблемы и внешний разворот Украины

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем снятии санкций с России. То есть фактически о необходимости в сжатые сроки исчерпать конфликт. У многих это заявление вызвало естественное недоумение: Порошенко, который считает Россию заклятым врагом, вдруг ни с того, ни с сего, начинает странный внешнеполитический разворот…

Понятно, что о возврате Крыма в состав Украины речи быть не может. Понятно, что Луганск и Донецк будут решать свою судьбу сами. То есть глобально никаких серьезных изменений, которые украинские власти могли бы назвать своей победой в конфликте с Россией, произойти не может. Откуда же взялся такой разворот?

Думаю, что корни нужно искать не во внешней, а во внутренней политике Украины. Ведь, как ни крути, агрессия по отношению к России сейчас выливается на украинцев, а не на россиян. Речь, собственно, я веду про штамповку запретов: на российские фильмы, на русский язык, на социальные сети и поисковики…. Озвучивалась даже шизофреническая идея запретить масленицу.

Вот такой парадокс. Когда Крым вернулся в состав России, загорелись Донбасс и Луганск, некоторые ждали хотя бы попытки решительного наступления украинской армии, а дождались решительного наступления украинских властей на русскую культуру. Вменяемые люди воспринимали происходящее либо как цирк, либо как полные отчаяния попытки украинской верхушки утвердить «самостийность и незалежность». В теории это были верные шаги. О том, что получилось на практике, чуть позже.

Чтобы понять действия украинских властей, придется отправиться в далекое прошлое. Во времена Древнего Рима, когда, кажется, впервые, было отмечено уникальное свойство культуры, как системы выживания и экспансии во враждебной и неспокойной среде. Метафорически это свойство зафиксировали в выражении «Греция плененная пленителей пленила». Культурный код завоеванной нации оказался единственным эффективным оружием против завоевателей. И по сей день культурная экспансия позволяет без единого выстрела покорять целые страны: американская массовая культура заставила половину мира выучить основы английского языка.

Надеюсь, после этого историко-философско-политологического экскурса не нужно объяснять, почему для украинских властей так важно отсечь народ от русского культурного кода.

Теперь перейдем к обещанному «чуть позже». Что же, так сказать, пошло не так у властей Украины, и почему теперь они вынуждены заявлять о заинтересованности в снятии санкций с России?

Как это часто бывает, не так пошло примерно всё.

Примеров мощной культурной экспансии можно привести десятки, только этот процесс работает строго по законам экспансии: один культурный код заменяется другим. Украинские же верховные мудрецы решили, что можно запретить русскую культуру, не имея культуры на замену.

Сделав первый шаг, нужно делать второй – нужно либо привить уже существующую культуру, либо мгновенно создать новую.

История не знает случаев мгновенного построения масштабного, мощного, уникального культурного кода. Возникали культурные течения, моды, но никому так и не удалось сбросить условного Пушкина с парохода современности. Ведь культурный код – это еще и история, а история требует времени. Повторюсь, для того, чтобы изничтожить русский культурный код, кровно объединяющий нас с украинцами, необходимо именно это – исторически невозможное – мгновенное формирование нового культурного кода.

Можно, конечно, забавы ради, порассуждать о прививании европейского или расцвете украинского. Почему забавы ради? Потому ни того, ни другого не существует.

Единого культурного кода Европы нет: культурный код Англии ценностно и эстетически не сравним с культурным кодом Испании или Румынии. Точно так же нет автономного украинского культурного кода. Язык, литература, музыка, мат, история (продолжать можно долго) русского и украинского культурного кода – общие. Глядя на широкую реку, каждый русский вспоминает, что «редкая птица долетит до середины Днепра». Как и каждый украинец знает по себе ответ на вопрос, какой русский не любит быстрой езды…

Невозможно запретить русскую культуру в Украине, потому что это украинская культура. Любые попытки такого запрета дают результат ровно противоположный тому, чего хотят украинские власти. Они пытаются добиться большей самоидентификации украинского народа, а на самом деле лишают его таковой. Лишить народ своей культуры – значит, лишить его самого себя.

Только вот у Порошенко и компании даже запретить не получится, уже не получается. Культура – вещь живучая. С точки зрения культуры, любая власть – это мгновение. Можно запретить язык, можно не показывать кино. Люди все равно будут думать, смотреть, читать. Обходя запреты. Самое же главное: они все равно потянуться к носителям своего культурного кода. Власть приходит и уходит. Народ остается. Украинский народ все равно будет тянуться к российскому, и вслед за собой потянет власть.

Сейчас украинцы продолжают смотреть российские фильмы, находя лазейки в законах, по-прежнему пользуются социальными сетями и так далее. Вопрос только в одном: сколько сам украинский народ будет терпеть издевательство со стороны действующей власти над собой? Последние события в политической жизни Украины показывают, что недолго.

Фактически внутренняя политика страны находится в ступоре: парламент не голосует за предлагаемые реформы, согласно социологическим опросам, большинство жителей Украины выступает за досрочный роспуск Верховной Рады, а рейтинг доверия к Порошенко колеблется в пределах 15%. И все это несмотря на достижения Порошенко в налаживании отношений с Западом.

И теперь мы возвращаемся к началу статьи: в режиме падения рейтингов (результаты опроса, приводимого здесь, были опубликованы в мае), Порошенко пытается спасти свою власть, снова вернув себе поддержку народа. Сделать это можно только одним способом: прекратить саботаж соглашений по снятию напряженности между Россией и Украиной, и позволив украинцам снова стать собой – народом, читающим, думающим, поющем, в том числе, и на русском языке.

Москва, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

Авторская колонка. Другие новости 11.07.17

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