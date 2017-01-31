Экономисты просчитали рублевый эффект от отмены антироссийских санкций / И вероятность их снятия

Публикации за 31.01.17

Американское агентство Bloomberg опросило 27 экономистов о возможных эффектах для рубля в случае отмены антироссийских санкций со стороны США. Большинство аналитиков считают, что в этом случае рубль укрепится на 5-10%. На втором месте оказался вариант укрепления рубля на 1-5% Этой точки зрения придерживается 41% опрошенных.

Впрочем, вероятность того, что президент США Дональд Трамп существенно смягчит санкционный режим в отношении России, по мнению аналитиков значительно снизилась и составляет 35%. По мнению старшего портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Вадима Бит-Авригима, в случае ощутимого укрепления рубля, российские власти, с наибольшей долей вероятности, начнут валютные интервенции.

Весьма оптимистичный прогноз дали аналитики Societe Generale: они допустили, что в случае смягчения санкций курс рубля к доллару может укрепиться на уровне ниже 50 рублей за доллар. Они также уверены, что при таком сценарии Банк России начнет валютные интервенции. В Bank of America полагают, что снятие санкций приведет к укреплению российской валюты до 55-57 рублей за доллар.

Напомним, сегодня Минфин опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации «временного бюджетного правила», которое начнет действовать с февраля. Ведомство настаивает на снижении курса рубля на 10%. Согласно расчетам, нынешний курс в более 60 рублей за доллар считается невозможным. При реализации политики «бюджетного правила» курс рубля будет равен 64,9. Если же данная политика не будет применена, то баланс федерального бюджета возможен только при цене нефти в $76 и выше.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин также заявил, что для отечественной промышленности, ориентированной на экспорт, наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. По его словам, чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения, что может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, а также замедлению роста экспорта.

Вашингтон – Москва, Иван Гридин

Вашингтон – Москва. Другие новости 31.01.17

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