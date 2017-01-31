СМИ: Минфин настаивает на 10-процентной девальвации рубля / Текущий курс рубля назван невозможным

Публикации за 31.01.17

Минфин опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации «временного бюджетного правила», которое начнет действовать с февраля. Ведомство настаивает на снижении курса рубля на 10%. Согласно расчетам, нынешний курс в более 60 рублей за доллар считается невозможным.

В ведомстве пояснили, если брать цену в $55 за баррель, курс рубля без конвертации доходов составит 58,05 рубля за доллар. При реализации политики «бюджетного правила» курс рубля будет равен 64,9. Если же данная политика не будет применена, то баланс федерального бюджета возможен только при цене нефти в $76 и выше, пишет «Коммерсантъ».

Также отмечается, что при реализации «бюджетного правила» рубль достигнет необходимого уровня при нефти около $ 75−80 при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год резервного фонда более чем на 2,3 трлн рублей. Таким образом, заявления Минфина и Центробанка о том, что бюджетное правило «в целом» не окажет влияния на курс рубля, собственными расчетами финансового ведомства убедительно опровергается.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что потенциал роста цены на нефть не исчерпан, но в текущем году она в среднем установится на уровне $50−60 за баррель. По его мнению, цена очень сильно будет зависеть от настоящей балансировки предложения и спроса на жидкие углеводороды.

Кроме того, вчера, 30 января, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин также заявил, что для отечественной промышленности, ориентированной на экспорт, наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. По его словам, чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения, что может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, а также замедлению роста экспорта.

С ним заочно соглашается вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. Если и в этот раз рубль в результате интервенций подешевеет, больше всех выиграют предприятия добывающей, оборонной, транспортной, строительной отраслей. По его оценке, преимущества появятся и у экспортеров зерна, которые продают рекордный урожай прошлого года.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прогнозирует, что подорожание доллара до 65 рублей с нынешних 60 поддержит скорее добывающую отрасль, чем обрабатывающую. «Как краткосрочная мера решение закупать валюту действительно поддержит промышленность. Но для обработки возникают риски более дорогих закупок оборудования», – отметил он.

Эксперт также напомнил, что в обрабатывающей промышленности сейчас очень высокий износ оборудования и большинству отраслей требуется серьезное техническое перевооружение. В будущем это помогло бы разогнать рост экономики, уверен он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.17

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