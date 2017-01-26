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Экономика

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Публикации за 26.01.17

Минфин создает «третий резервный фонд» для сдерживания укрепления рубля / Валюту начнут скупать на избыточные нефтегазовые доходы

Минфин создает «третий резервный фонд» для сдерживания укрепления рубля Валюту начнут скупать на избыточные нефтегазовые доходы

Центробанк РФ по поручению Минфина начинает скупку валюты. Деньги возьмут из доходов, полученных от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель. Таким образом, правительство создает «третий резервный фонд», однако такая политика повлияет на курс рубля, который перестанет укрепляться под постоянным давлением.

О начале регулярных валютных операций через Банк России стало известно 25 января, передает . Временное бюджетное правило было утверждено неделей ранее, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов после совещания правительства с президентом Владимиром Путиным. Речь идет об отказе расходования поступлений в бюджет России, полученных от экспорта нефти по цене выше 40 за баррель. Именно такая стоимость была заложена в закон о бюджете.

В 2016 году рубль, сильно просевший во время снижения стоимости нефти в предыдущие два года, укрепился, что, как считает правительство, негативно сказалось на позициях российских экспортеров на мировом рынке. В этой связи так называемое бюджетное правило было выработано для снижения долгосрочной волатильности реального курса рубля, об этом заявлял в начале текущего года вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Временная схема, в соответствии с которой будет действовать Банк России выглядит так: валюту будут скупать на внутреннем рынке на сумму, равную разнице между рублевыми нефтегазовыми доходами, которые бюджет получил бы при цене нефти в 40 долларов за баррель, и суммами, которые бюджет предположительно получит в будущем месяце, если стоимость нефти сохранится на уровне предыдущего месяца при среднем курсе рубля предыдущего месяца. Если же цена на нефть упадет ниже этой отметки, Центробанк будет продавать валюту в объеме не большем, чем ранее накопил. При этом ЦБ явно разделает приобретение валюты Минфином по этой схеме и пополнение собственных резервов.

Минфин и Банк России не раскрывают на каких счетах будут аккумулироваться конвертированные в валюту избыточные доходы бюджета. При этом дефицит бюджета, определенный в законе на уровне 3,4% ВВП, будет покрываться только из существующих резервных фондов. Фактически это означает, что в 2017 году начинает работать третий после Резервного фонда и Фонда национального благосостояния суверенный фонд-буфер, в котором при цене нефти, например, в 55 долларов за баррель окажется около 1,2 трлн рублей. Дальнейшая судьба нового фонда будет решаться вместе с «бюджетным правилом». Вполне возможно, что происходящее – подготовка Минфина к будущему единому суверенному фонду РФ.

В любом случае, по мнению экспертов, постоянное участие Минфина в операциях на рынке скажется на курсе рубля, сама по себе схема препятствует укреплению нацвалюты. Центробанк в свою очередь заявил, что по-прежнему сохраняет свою приверженность политике плавающего курса рубля. Суверенный фонд-буфер не будет давать укрепляться на старте реализации идеи и номинальному, а не только реальному курсу рубля.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.01.17

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