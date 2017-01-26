Правительство РФ за дорогую валюту: биржевой курс евро снова поднялся выше 64 рублей

Публикации за 26.01.17

Сегодня американская и европейская валюты дорожают по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара поднялся выше 59,5 рубля, а евро перешагнул планку в 64 рубля.

На 10:50 мск биржевой курс доллара вырос до 59,76 рубля, евро – 64,14. Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 59,2168 рубля, европейской – 63,4254.

Аналитики обращают внимание, что ослабление рубля вновь спровоцировано заявлениями о скором начале покупок валюты со стороны Банка России при высоких нефтяных ценах, что сокращает позитивный эффект от текущего их роста, а также от иностранного спроса на российские высокодоходные активы, отмечает Reuters.

Примечательно, что ранее подобные меры из-за недовольства российских экспортеров, теряющих выручку при сильном рубле, анонсировал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Тогда его заявление о возможных интервенциях на валютном рынке привели к резкому ослаблению курса рубля. ЦБ тогда нивелировал эти ожидания сообщением о продолжении жесткой кредитной политики.

Сейчас сообщается, что Центробанк по просьбе Минфина с февраля все-таки начнет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель и продавать в случае падения цен ниже этой отметки.

Так или иначе, от более сильного падения курса рубль пока удерживают тенденции ослабления доллара США из-за опасений инвесторов о вероятном американском протекционизме США, а также оставшиеся экспортные потоки на продажу валюты под уплату налога на прибыль 30 января.

Примечательно, что стабилизировавшиеся нефтяные котировки в этой ситуации практически не влияют на российский валютный рынок. Сегодня североморская нефть марки Brent продается на бирже в Лондоне по $55,5 за баррель, американская нефть WTI торгуется на уровне $53,12 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

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