Эксперты рекомендовали правительству повысить НДФЛ до 17% / Чтобы повысить ВВП и сократить дефицит бюджета

Публикации за 17.02.17

Сократить дефицит бюджета РФ можно за счет повышение ставки НДФЛ с 13% до 17%, тем самым почти полностью сбалансировав доходную и расходную статьи государственной казны, уверены околоправительственные эксперты. Они также считают, что вместе с ускорением налогового маневра в нефтяной отрасли и отменой неэффективных налоговых льгот можно добиться профицита, но без учета расходов на обслуживание долга страны.

Расчеты аналитиков были представлены на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте, пишет РБК со ссылкой на документ. Расчеты готовили сотрудники РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ по просьбе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, говорит один из авторов доклада – директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский.

Издание отмечает, что власти готовят контуры новой налоговой политики вслед за поручением президента России Владимира Путина провести «настройку» налоговой системы. Общий уровень налоговой нагрузки на экономику они менять не хотят, но предлагают перераспределить различные налоги и социальные взносы, чтобы стимулировать деловую активность, повысить конкурентоспособность экономики и улучшить структуру доходов бюджетной системы.

Предложенный сценарий предлагает увеличить подоходный налог с 2020 года. Последствия просчитаны для бюджетов всех уровней, а также бюджетов социальных фондов. В 2016 году дефицит расширенного бюджета составил почти 3,7% ВВП. При нынешних налоговых условиях дефицит в 2020 году составит 1,5% ВВП, а повышение НДФЛ позволит сократить его сразу на 1% ВВП, утверждают эксперты. Они также прогнозируют, что в текущей ситуации дефицит сохраняться ежегодно вплоть до 2035 года, достигнув пика в 3,4% ВВП. В основе этих расчетов заложена цена нефти в $45 за баррель.

Отдельно эксперты просчитали результат повышения подоходного налога до 15%, но в условиях 2015 года. В таком случае доходы консолидированных региональных бюджетов (именно туда идут поступления от НДФЛ) выросли бы на 0,5% ВВП. Сергей Дробышевский отметил, что рост ставки НДФЛ может подтолкнуть граждан к уходу в теневой сектор экономики, но риск развития событий по такому сценарию можно снизить, сократив тариф страховых взносов до 22% с 30%. Схожей точки зрения придерживается научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. По его словам, подоходный налог в 13% – низкий, однако его повышение должно идти в комплексе с другими реформами.

По мнению авторов доклада, повышать налоги следует именно с 2019 года, когда начнется экономический рост и доверие граждан к государству повысится. Министр финансов Антон Силуанов считает, что уровень налоговой нагрузки в экономике целесообразно зафиксировать по состоянию на 2019 год и не менять в течение хотя бы шести лет. Об этом он заявил 15 февраля. Минэкономразвития и Минфин сейчас обсуждают схему «21/21», при которой снижение страховых взносов до 21% будет профинансировано за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18 до 21%, говорили источники РБК. Впрочем, дискуссия еще не закрыта.

Издание также отмечает, что повышение ставки НДФЛ – не единственная налоговая мера из тех, которые рассматривают эксперты, хоть и наиболее эффективная. Так, налоговый маневр в нефтяном секторе дал бы положительный фискальный эффект в 0,7-0,9% ВВП в 2019-2035 годах. Постепенная отмена налоговых льгот и улучшение администрирования помогли бы увеличить доходы на 0,1-0,5%. Общая идея – в том, чтобы достичь в бюджетной системе нулевого первичного дефицита или даже профицита (первичный баланс – без учета расходов на обслуживание долга). Авторы документа не направляли его в правительство или Минфин, подчеркнул Дробышевский.

Москва, Иван Гридин

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