Чиновники предлагают снизить налоги на труд / Эксперты не видят в этом смысла

Публикации за 15.02.17

Министерства финансов и экономического развития России предложили новый сценарий для перезапуска экономического роста: снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр финансов Антон Силуанов уже заявлял, что уровень налогообложения труда в России один из самых высоких в мире: страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют сейчас 30% от фонда оплаты труда. Снижение налогов на труд, по мнению чиновников, позволит «обелить» зарплаты в реальном секторе и поддержать экспортеров.

Сейчас рассматривается 4 основных варианта: снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21%, либо ввести соотношения 20/22, 22/22, 21/22.

Однако в Экономической экспертной группе посчитали, что любой из этих сценариев приведет к существенному выпадению доходов: от 180 млрд при варианте 22/22 до 682 млрд при варианте 21/2.

Эксперты отмечают: не очевидно, что те, кто в тени, после снижения ставки начнут платить взносы. По данным Росстата, в России насчитывается 16,2 млн «невидимых» работников, это почти 23% занятых в экономике. Доля серых зарплат, включая смешанные в 2014 г. составила 27,4% трудовых доходов населения, или 10,2 трлн руб, отмечают «Ведомости».

При введении новой схемы пострадают региональные бюджеты: сократится налог на прибыль, а повышение НДС может ухудшить его собираемость. Повышение НДС даже при снижении налоговых затрат на труд – серьезный удар по бизнесу, предупреждают экономисты.

Напомним, несколько месяцев назад Минфин предлагал, начиная с 2017 года, взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке 29% и к 2019 году довести ее до 26%. Альтернативный вариант – в 2017 году повысить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 года увеличивать ее на 2 пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%. Но эти предложения реального воплощения пока не нашли.

Новые схемы тоже еще не согласованы с правительством РФ.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.02.17

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