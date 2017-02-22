Эксперименты с налогами могут вернуть Россию «в тень» / Власти хотят увеличить ставку НДФЛ

Публикации за 22.02.17

Профильные министерства правительства обсуждают несколько вариантов налоговых маневров, которые могут привести к снижению страховых взносов, росту НДС, а также изменению ставки налога на доходы физлиц. И хотя различные структуры налоговых изменений все еще находятся на стадии обсуждения, все эксперты сходятся во мнении, что налоговую нагрузку на население можно повышать.

Подготовить предложения по налоговой реформе правительство должно к концу текущего года. Главная цель – ускорение экономического роста в 2018-2024 годах, пишут «Ведомости». Минфин предлагает уровнять НДС и страховые взносы до 21%, а также повысить НДФЛ до 15%, примерно половина этих средств будет отчисляться в федеральный бюджет. Повышение налога на доходы будет компенсировано за счет сокращения ставки страховых взносов.

Минэкономразвития поддерживает такой подход, однако с уточнением, что при росте НДФЛ необходимо ввести налоговый вычет. Таким образом, ставка налога вырастет, останется единой, но фактически станет прогрессивной в результате введения необлагаемого налогом минимального дохода. Впрочем, этот вариант также пока находится на стадии обсуждения и не выносился на рассмотрение ни в правительство, ни президента.

Ранее Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина также выдвигал идею повышения ставки налога на доходы физлиц до 17% с предоставлением вычета (или всем, или гражданам с низким уровнем дохода) на уровень прожиточного минимума. По словам экономистов, такая конструкция является самой нейтральной для бюджетной системы.

Между тем, эксперты считают, что повышение НДФЛ может способствовать сокращению доли «белых» зарплат населения. По данным Минэкономразвития, теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн рублей. В первую очередь пострадают региональные бюджеты, так как налог на доходы физлиц составляет в среднем 38% их собственных доходов, по информации Федеральной налоговой службы.

Плоская шкала НДФЛ, по мнению аналитиков, безусловно, положительно сказалась на российской экономике, тогда как прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц считается самой вредной для экономического роста.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.02.17

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