Деньги на выполнение обещаний Путина доберут растущими налогами

Обещания Владимира Путина о повышении финансирования социально значимых отраслей, озвученные в ходе послания Федеральном собранию, могут обернуться для населения возрастающей налоговой нагрузкой. Правительство вновь обсуждает налоговые маневры, повышение ставки НДФЛ и отмену льгот по НДС.

Набор идей уже обсуждался раньше, однако к единому мнению на счет реформы налоговой сферы в правительстве так и не пришли, пишут «Ведомости». В частности, речь идет о повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума, говорят собеседники издания.

Минфин настаивает на проведении двух налоговых маневров. Первый касается нефтяников, их хотят освободить от экспортной пошлины, но увеличить налог на добычу полезных ископаемых. Второй предусматривает снижение страховых взносов до 22% с одновременным повышением до 22% ставки НДС. По словам чиновников, это меры пока не нашли поддержки в правительстве.

Кроме того, предлагается убрать льготную ставку НДС в размере 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. В Минфине уточняют, что от этой льготы бюджет теряет 600 млрд рублей, тогда как выгоду из нее извлекают не бедные семьи, а производители. На замену хотят ввести адресные субсидии, которые будут получать нуждающиеся. Более того, в правительстве собираются полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое универсальное пособие для бедных.

Обсуждается также введение торгового сбора, вместо повышения НДС при снижении ставки страховых взносов. По замыслу Минфина, это будет способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета. Предприниматели единого мнения по этому маневру не озвучивают, но в целом одобряют при введении налога с продаж. По их словам, заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно.

Эксперты же считают, что повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС – двойной удар по населению. Подоходный налог снизит доходы граждан, а рост ставки НДС увеличит цены, в результате снизится потребление, а именно оно было одним из драйвером роста российской экономики в прошлом году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.18

Пуск второй очереди крымских ТЭС могут снова отложить. / Экс-депутата Госдумы задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. / В США продлевают санкции в отношении «Рособоронэкспорта». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»