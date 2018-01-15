Власти готовятся совершить «бюджетный маневр»: социалку поддержат за счет повышения налогов

В правительстве и администрации главы государства рассматривают увеличение расходов бюджета на здравоохранение и образование. Власти понимают, что необходимо инвестировать в человеческий капитал, однако денег взять неоткуда. Среди предполагаемых источников финансирования – увеличение налогов, смягчение бюджетной политики и сокращение части расходов.

Провести «бюджетный маневр» планировалось еще накануне прошлых выборов. Тогда Владимиру Путину предлагали сократить расходы на силовиков. Однако этим планам не суждено было сбыться, правительство действовало с точностью до наоборот из-за событий на Украине и последовавших санкций. По данным источников «Ведомостей», президент попросил проработать «бюджетный маневр» и его реализацию начать после выборов в марте 2018 года. Впрочем, официального поручения не было.

За перераспределение расходов бюджета выступает глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Ранее он упоминал, что если бы маневр все-таки провели, то за прошлый год экономика России подросла бы на 0,4% больше. Теперь ЦСР предлагает постепенно увеличивать расходы государства. Так до 2024 года финансирование образования вырастет на 0,8%, здравоохранения – на 0,7%, инфраструктуры – на 0,8%. При этом сокращать расходы на оборонку не планируется, экономить будут на правоохранительных органах и контрольно-ревизионном аппарате.

Кроме того, ЦСР предлагает смягчить бюджетное правило. В настоящее время все нефтегазовые доходы свыше 40 долларов за баррель идут в «кубышку». Кудрин считает, что цену отсечение можно увеличить до 45 долларов. Это позволит изыскать в бюджет дополнительные средства в размере 1% ВВП.

Против смягчения правила выступает Минфин. Там полагают, что финансирование здравоохранения и образования можно увеличить за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки. Минэкономразвития эту идею поддерживает, но настаивает и на проведении структурных реформ, которые ускорят рост экономики и обеспечат дополнительные доходы бюджету.

Также обсуждается повышение налоговой нагрузки, речь идет о росте ставки НДФЛ до 15%, а также увеличении акцизов на предметы роскоши. Другой источник денег – повышение пенсионного возраста. Эксперты считают, что эти средства нужно направить именно на здравоохранение, так как пожилые люди – главные потребители медицинских услуг.

Власти поняли, что инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру ускоряют рост экономики. В тоже время нельзя увеличивать расходы на определенную величину, не понимая, на что именно пойдут эти деньги. К тому же аналитики напомнили про опыт прошлых лет, когда здравые предложения авторов стратегий изменялись в ходе реализации до неузнаваемости.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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