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Понедельник, 15 января 2018, 15:52 мск

Экономика

Минфин не собирается увеличивать налог на доходы физлиц

Министерство финансов не предлагало пополнить бюджет за счет повышения ставки НДФЛ. Об этом сообщил глава профильного департамента Минфина Алексей Сазанов. Впрочем, неизвестно, обсуждается ли эта тема в других ведомствах.

Ранее «Ведомости» написали, что по просьбе президента Владимира Путина в правительстве разрабатываются меры по увеличению доходов бюджета. Дополнительные средства планируется потратить на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Одно из предложений, по словам собеседника издания, включает в себя повышение ставки НДФЛ до 15%.

Алексей Сазанов заявил, что Министерство финансов с подобной инициативой не выступало. «В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается и Минфин такое не предлагает»,– отметил чиновник.

Кроме того, по информации источников газеты, среди других идей по пополнению бюджета обсуждается смягчение бюджетного правила о пополнении резервов за счет нефтегазовых доходов, а также повышение пенсионного возраста. Эксперты считают, что полученные средства нужно направить именно на здравоохранение, так как пожилые люди – главные потребители медицинских услуг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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