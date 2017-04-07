Минэкономразвития готовится к ослаблению рубля на 12% к концу года / «Сейчас национальная валюта переоценена»

Публикации за 07.04.17

В ближайшие месяцы курс доллара к рублю значительно укрепится, на конец года при снижении цен на нефть он составит 68 рублей при среднегодовом значении в 64,2 рубля. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя прогноз социально-экономического развития до 2020 года.

«Мы ожидаем серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы. Курс российского рубля сейчас крепче, чем даже должен был быть в случае отсутствия операций со стороны министерства финансов», – приводит RNS слова Орешкина. Впрочем, он отметил, что «рисков резкого падения курса, конечно, нет». Сейчас ведомство покупает валюту на размер дополнительных нефтегазовых доходов от продажи нефти сверх заложенной в бюджете цены в $40 за баррель.

В случае прогнозируемого снижения нефтяных цен до $40 за баррель курс доллара к концу года поднимется до 68 рублей за доллар. Если же цены на нефть останутся на текущем уровне, то курс снизится до 63-64 рублей за доллар, что будет связано с нормализацией потоков капитала.

Стоит также отметить, что базовый сценарий среднегодового курса доллара в 2017 году предполагает на уровне 64,2 рубля и, соответственно, 68 рублей на конец года, в 2018 году – 69,8 рубля (70,8 рубля на конец года), в 2019-м – 71,2 рубля (71,6 рубля на конец года), в 2020-м – 72,7 рубля (73,8 рубля на конец года). Целевой курс рубля в 2017 году аналогичен базовому прогнозу, в 2018 году он составит по году 69,6 рубля (70,3 рубля на конец года), в 2020-м – 71,8 рубля (72,4 рубля на конец года).

По данным «Коммерсанта», на совещании в правительстве вчера, 06 апреля, было высказано предложение взять за основу прогноза оптимистичный сценарий, но Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов сумели убедить коллег действовать по схеме 2016 года. В итоге базовый сценарий рассчитан, исходя из цен на нефть в 2018 году около $41 за баррель и $42 в 2020 году ($40 за баррель текущего бюджета плюс инфляция в США). «Целевой» – из тех же цифр.

Как пишет издание, изюминка текущего прогноза в том, что пока большая часть правительства полностью уверена: нефть будет дороже (более $45 за баррель), а курс рубля выше, чем прогнозный. Таким образом, на практике расходы бюджета, посчитанные из $41 за баррель, в рублях могут быть примерно такими же, как при реальных $55 за баррель.

Между тем, оба ведомства считают, что рубль переоценен. По данным газеты, предварительные расчеты Минфина и ЦБ состояния платежного баланса в первом квартале 2017 года позволяют предположить чистый приток капитала в РФ в этот период. Минэкономики считает, что курс рубля отклонился (переукрепился) не только от курса, который соответствует состоянию платежного баланса, но и от курса, который сложился бы, если бы Минфин в феврале не начал покупать валюту на открытом рынке. Минэкономики приводит расчеты, согласно которым профицит текущего счета платежного баланса уже в мае 2017 года станет отрицательным (это сезонное явление) и будет колебаться около нуля минимум до конца года.

В любом случае, отмечают эксперты, все лето 2017 года ЦБ должен будет опасаться непредсказуемой реакции на свои действия в виде быстрого ослабления национальной валюты. У руководства компаний и граждан нет оснований не верить расчетам Максима Орешкина и Антона Силуанова, согласно которым к осени за доллар США так или иначе будут давать больше рублей РФ, чем сейчас. Потому люди предпочтут оставить деньги на долларовых депозитах в ожидании изменения курса рубля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.17

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