Российские экспортеры ударили по рублю: им нужна дорогая валюта / Доллар поднялся выше 60 рублей, евро – 64

Публикации за 19.01.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российской. На торгах на Московской бирже к 13:07 мск доллар подскочил в сравнении с официальным курсом почти на рубль до 60,24, евро – до 64,24 рубля. Поводом для ослабления отечественной валюты стало недовольство российских экспортеров, которые начали терять выручку, и правительство РФ выступило в их поддержку.

Как сказал в интервью Bloomberg первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, сейчас волатильность рубля «бьет» по экспортерам, не дает им планировать бизнес. Он также отметил, что в настоящее время Минфин, Минэкономразвития и Банк России совместно обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с Центробанком в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.

«Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», – сказал Шувалов, слова которого цитирует «Прайм».

В этой ситуации, как предполагают аналитики, что ЦБ может начать активно покупать валюту, чтобы повысить стоимость доллара и евро для поддержки экспортноориентированных отраслей.

Стоит отметить, что с начала 2017 года рубль пережил период значительного укрепления, благодаря притоку спекулятивного капитала на российский рынок. Отечественная валюта укреплялась, даже несмотря на снижение нефтяных котировок. Еще накануне российский валютный рынок почти не реагировал на заметное падение стоимости «черного золота», опустившегося до уровня $54 за баррель.

Сегодня наблюдается обратная картина: рубль ослабляется на фоне повышения нефтяных котировок. К настоящему времени стоимость «черного золота» марки Brent прибавляет почти 0,5% и торгуется на отметке $54,20 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $51,54, дорожая также на полпроцента.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 20 января, останутся намного ниже биржевых. Банк России установил курс доллара на отметке 59,3521 рубля, евро – 63,18.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.01.17

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