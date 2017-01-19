Банк России заверил, что не намерен отказываться от «плавающего» рубля / Доллар и евро снова подешевели

Публикации за 19.01.17

Банк России подтвердил сохранение «плавающего» курса рубля и продекларировал отказ от управления валютными курсами. Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными.

«Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля», – отметили в пресс-службе Банка России, комментируя заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности валютных интервенций при текущих ценах на нефть, передает «Интерфакс».

ЦБ РФ отмечает, что ежемесячные объемы покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет.

«Как мы неоднократно говорили ранее, стабилизирующее воздействие на реальный курс рубля может оказывать бюджетная политика с применением бюджетного правила. Поэтому мы приветствуем решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета», – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал ранее «Новый День», сегодня заявление Шувалова о недовольстве российских экспортеров нынешним крепким курсом рубля и вероятной покупке валюты на рынке привело к резкому подорожанию доллара и евро. На торгах на Московской бирже к 13:07 мск доллар подскочил в сравнении с официальным курсом почти на рубль до 60,26, евро – до 64,24 рубля.

Однако впоследствии американская и европейская валюты вновь подешевели. К 16:28 мск доллар продавался на бирже по 59,68 рубля, евро – 63,66.

Официальные курсы валют на завтра, 20 января, останутся намного ниже биржевых. Банк России установил курс доллара на отметке 59,3521 рубля, евро – 63,18.

Москва, Анастасия Смирнова

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