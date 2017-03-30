Рубль на «мине замедленного действия»: спекулянты укрепили российскую валюту до рекордного уровня

Публикации за 30.03.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю на фоне повышения мировых цен на нефть, которые поднимаются благодаря новостям о перебоях в поставках «черного золота» из Ливии. На торгах на Московской бирже курс доллара впервые с лета 2015 года опустился до 56,3 рубля, евро – до 60,5.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,0241 рубля, евро – 61,5347.

Аналитики отмечают, что, судя по динамике валют развивающихся экономик, рубль выглядит сильнее аналогов, равно как и переоцененным относительно стоимости барреля нефти примерно на 10% в номинальном выражении.

Тем не менее, спекулятивный интерес к рублевым активам сохраняется, что удерживает российскую валюту от понижательной коррекции. Несмотря на все негативные ожидания на март, связанные с повышенным объемом внешних погашений, рубль не спешит снижаться.

«Высокие процентные ставки сохраняют привлекательность carry trade, а это значит, что рубль по-прежнему находится на «мине» замедленного действия», – отмечают в своем обзоре финансисты банка «Зенит».

Нефтяные котировки активно возобновили подъем накануне, что привело к рекордному укреплению российской валюты. По словам трейдеров, которых цитирует Reuters, поддержку оказали перебои в поставках из Ливии. Добыча нефти в этой стране снизилась на 252 тысяч баррелей в сутки из-за остановки производства на западных месторождениях Шарара и Вафа в результате вооружённых протестов.

В пользу нефти играет и снижение запасов бензина в США, которое указывает на восстановление баланса на рынке, несмотря на рекордно высокий уровень запасов нефти.

Как считают эксперты, дальнейшую динамику цен на нефть будет определять решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еще 11 государства, не входящих в картель, о продлении глобального сокращения добычи сырья. Между тем, даже положительное решение этого вопроса вызывает вопросы, поскольку производство «черного золота» растет в США и других государства, которые не присоединились к этом соглашению.

Москва, Анастасия Смирнова

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