Глава МЭР Орешкин отправил рубль в нокдаун / Доллар взлетел выше 58 рублей, евро стал дороже 62 рублей

Публикации за 17.02.17

Курс доллара и евро на торгах Московской биржи сегодня резко взлетел: «американец» впервые за последние несколько дней стал дороже 58 рублей, единая европейская валюта превысила 62 рубля. Рубль усилил снижение после прогноза главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина об ослаблении рубля и заявлении о готовности властей «реагировать» в случае продолжения укрепления российской национальной валюты.

Отметим, что с утра рубль чуть-чуть потерял свои позиции по отношению к ведущим мировым валютам, но после слов министра Орешкина о готовности правительства принять меры в случае дальнейшего усиления нацвалюты РФ, котировки доллара и евро резко пошли вверх. В частности, глава МЭР заявил, что текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, а в перспективе ожидается ослабление рубля и затем его стабилизация. Правительство при этом, пообещал министр, будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления российской валюты. Такое заявление Орешкин сделал по итогам совещания у президента Владимира Путина по экономическим вопросам.

Курс доллара за несколько минут взлетел почти на 40 копеек, поднявшись на максимуме до отметки 58,25 рубля. Курс евро одновременно подскочил до 62 рублей, подорожав более чем на 40 копеек. По состоянию на 14:20 мск, евро откатился до 61,9 рубля, а доллар – до 58,14 рубля.

В числе краткосрочных факторов, приведших к укреплению рубля, Орешкин назвал сезонный фактор первого квартала и приток капитала, в том числе в результате приватизационных сделок. «Традиционно первый квартал – это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало. Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Орешкина, власти России не собираются изменять свои действия из-за роста курса российской валюты. «ЦБ придерживается политики плавающего валютного курса, министерство финансов, в свою очередь, продолжает осуществлять те покупки (валюты на рынке), которые были начаты 7 февраля», – отметил глава МЭР. В то же время, по его словам, правительство «продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать».

Напомним, что 15 февраля власти РФ уже прибегали к словесным интервенциям в попытке остановить укрепление рубля, что в итоге удалось достичь. После заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что тема резкого укрепления рубля будет затронута на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина, произошел разворот валютных трендов: курс доллара за считанные минуты стал дороже 57 рублей, а курс евро стал выше 60 рублей.

Как информировал «Новый День», с начала февраля рубль переживает период сильного укрепления. С первого февраля доллар, стоивший тогда немногим более 60 рублей за единицу, подешевел почти на 3 рубля, евро – почти на 5 рублей, тогда как был на уровне почти 65 рублей. Укрепление рубля началось после решения ЦБ 3 февраля сохранить ключевую ставку на уровне 10%. При этом в комментарии регулятора отмечалось, что снижение ставки в первом полугодии 2017 года маловероятно. Эти действия ЦБ привели к тому, что на российский валютный рынок нахлынули биржевые спекулянты, которые зарабатывают прибыль на разнице процентных ставок ЦБР с одной стороны, и ФРС (0,50-0,75 процента годовых) и ЕЦБ (нулевая ставка), чьи валюты используются для фондирования – с другой.

Отметим, что в июле прошлого года валютный рынок отреагировал аналогичным образом после разговора главы государства и премьера Дмитрия Медведева о чрезмерном укреплении рубля. Тогда, судя по оценкам наблюдателей, за закрытыми дверями речь шла о том, что при сильном рубле экспортеры сырья, от которых сильно зависит наполняемость бюджета, начинают терять прибыль. Тогда же представители власти и бизнеса более отчетливо заявили, что сильный рубль им не нужен. Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что рубль стал «переукрепляться», а это сокращает доходы бюджета и снижает конкурентоспособность российской промышленности, и сельского хозяйства, обесценивая задачи импортозамещения.

В начале февраля власти РФ вновь заявили, что сильный рубль наносит вред для отечественной экономики. Так, первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин отметил, что для отечественной промышленности, ориентированной на экспорт, наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. По его словам, чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения, что может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, а также замедлению роста экспорта. Тему продолжил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, заявив накануне, что доллар по 57 рублей – это не катастрофа, но удар по национальной экономике.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, в свою очередь, сегодня заявила, что сильный рубль не угрожает финансовой стабильности России: «Ситуация выглядит достаточно устойчивой». «Если отклонение курса от неких расчетных фундаментальных значений и есть, то оно в пределах нормы, – сказала она. – Мы будем реагировать на инфляцию, смотреть на инфляционные тренды и строить политику на этой основе». «Валютный курс в России плавающий, такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим», – заключила Юлдаева, чьи слова приводит «Прайм».

Москва, Наталья Аникина

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