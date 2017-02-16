Глава Минсельхоза РФ: Доллар по 57 рублей – удар по российской экономике

Сегодня представители российского правительства продолжили словесные интервенции относительно вреда для отечественной экономики от сильного рубля. Глава министерства сельского хозяйства Александр Ткачев назвал крепкую нацвалюту ударом по сельскому хозяйству и другим секторам экономики, ориентированным на экспорт.
«Доллар 57 (рублей) – это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике», – сказал он в эфире канала «Россия 24».
Ткачев аргументировал свое мнение тем, что рублевые доходы от экспорта, в том числе зерна, сокращаются.
«Мы получили много зерна и рассчитывали на серьезный экспорт. Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций – серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики», – подчеркнул Ткачев.
К 12:10 мск биржевой курс доллара составлял 57,18 рубля, евро – 60,80. Официальный курс «американца» на сегодня установлен на уровне 56,7719 рубля, «европейца» – 60,0249.
В конце января – в начале февраля сообщалось о планах правительства РФ девальвировать рубль и довести курс доллара до 65 рублей в интересах экспортеров. Однако после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 10% спекулятивный капитал начал активно покупать отечественную валюту для проведения доходных финансовых операций.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 16.02.17
Опрос: россияне – за визовый режим с Белоруссией и против скидок на газ. / Марш памяти Немцова: московская мэрия согласовала заявку оппозиции. / Шойгу дал совет главе Пентагона, как вести диалог с Россией. Любые «силовые приемы» бесполезны. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»