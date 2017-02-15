Кремль остановил резкое укрепление рубля

Публикации за 15.02.17

Тема резкого укрепления рубля наверняка будет затронута на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Такую вероятность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но при этом посоветовал обращаться за разъяснениями относительно роста курса российской валюты в правительство РФ.

«Тема макроэкономики, в том числе, можно ожидать, что так или иначе каким-то образом и это (укрепление рубля) может затрагиваться на сегодняшней вечерней встрече. Хотя в текущем плане это, конечно, вопрос правительства», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», с начала февраля рубль переживает период сильного укрепления. С первого февраля доллар, стоивший тогда немногим более 60 рублей за единицу, подешевел почти на 3 рубля, евро – почти на 5 рублей, тогда как был на уровне вблизи 65 рублей. Сегодня на биржевых торгах курс американской валюты опускался ниже 57 рублей, евро был дешевле 60 рублей.

Укрепление рубля началось после решения Банка России 3 февраля сохранить ключевую ставку на уровне 10%. При этом в комментарии регулятора отмечалось, что снижение ставки в первом полугодии 2017 года маловероятно. Эти действия ЦБ привели к тому, что на российский валютный рынок нахлынули биржевые спекулянты, которые зарабатывают прибыль на разнице процентных ставок ЦБР с одной стороны, и ФРС (0,50-0,75 процента годовых) и ЕЦБ (нулевая ставка), чьи валюты используются для фондирования – с другой.

Комментируя эту ситуацию, руководитель аналитического управления ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, единственным способом ограничения роста курса рубля в данный момент может стать вмешательство внутренних регуляторов – «словесная интервенция или конкретные действия по выкупу валюты».

«Если говорить о перспективах, то всё зависит от того, как будут действовать наши регуляторы. Если они вступят на днях, то укрепление прекратится», – считает экономист.

Примечательно, что примерно так и произошло. После новостей о предстоящей встрече в Кремле и разговоре президента РФ о курсе национальной валюты биржевой курс доллара за считанные минуты подорожал с 56,55 рубля до 57,43 к 12:40 мск. В то же время курс евро вырос с 59,79 рубля до 60,60.

Напомним, в июле прошлого года валютный рынок отреагировал аналогичным образом после разговора главы государства и премьера Дмитрия Медведева о чрезмерном укреплении рубля. Тогда, судя о оценкам наблюдателей, за закрытыми дверями речь шла о том, что при сильном рубле экспортеры сырья, от которых сильно зависит наполняемость бюджета, начинают терять прибыль.

Тогда же представители власти и бизнеса более отчетливо заявили, что сильный рубль им не нужен. Помощник президента РФ Андрей Белоусов прямо сказал, что рубль стал «переукрепляться», а это сокращает доходы бюджета и снижает конкурентоспособность российской промышленности, и сельского хозяйства, обесценивая задачи импортозамещения.

Стоит отметить, что в конце января и первых числах февраля накануне решения ЦБ о сохранении высокой процентной ставки представители Минфина выражали беспокойство относительно низкой стоимости американской и европейской валюты по отношению к рублю. При этом в ведомстве Антона Силуанова рассчитывали на 10-процентную девальвацию нацвалюты.

Тогда же, комментируя крепость рубля, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин также заявлял, что для отечественной промышленности, ориентированной на экспорт, наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. По его словам, чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения, что может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, а также замедлению роста экспорта.

Москва, Анастасия Смирнова

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