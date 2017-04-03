Эксперты: Риск ослабления рубля остается высоким / Обоснованный курс доллара должен быть выше на 8%

Публикации за 03.04.17

Риск ослабления российской валюты остается высоким: обоснованный курс доллара в настоящее время составляет 62-64 рубля. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской Академии внешней торговли.

Экономисты обратили внимание, что нынешнее укрепление рубля связано преимущественно с интересом нерезидентов к российским финансовым активам в условиях повышенных процентных ставок в РФ и сравнительно высоких цен на нефть (около $55 за баррель).

«По оценкам наших экспертов, реальный эффективный курс рубля, находившийся на протяжении 2016 г. вблизи фундаментально обоснованного уровня, в начале 2017 г. начал от него отклоняться и в настоящее время переоценен примерно на 5%. Возврат реального эффективного курса к равновесной траектории подразумевает номинальное ослабление рубля примерно на 8% (т.е. фундаментально обоснованный номинальный курс составляет 62-64 руб. за долл.)», – говорится в мониторинге.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на завтра, 4 апреля, составляет 56,1396 рубля, евро – 59,8953.

Таким образом, среднесрочные риски ослабления рубля остаются относительно высокими, констатируют эксперты.

Комментируя решение Банка России о незначительном снижении ключевой ставки (на 0,25% до 9,75% годовых), экономисты отмечают, что это продиктовано значительными инфляционными ожиданиями, а также неопределенностью бюджетной политики на фоне приближающихся президентских выборов.

«В таких условиях ЦБ, скорее всего, продолжит постепенно смягчать свою политику, сохраняя тем не менее умеренно жесткий курс», – говорится мониторинге.

Вместе с тем эксперты отмечают, что вопрос о степени жесткости поилитики российского ЦБ остается дискуссионным. Так, если в 2016 году темп роста денежной массы М2 в среднем составлял 11,3%, в январе 2017 года он оказался равным 12,0% к январю 2016 года. В условиях замедляющейся инфляции это означает ускорение роста реальной денежной массы, что не вполне согласуется с гипотезой об ужесточении монетарной политики.

«Таким образом, учитывая возможные риски ускорения инфляционных процессов в 2017 г., Банк России, по всей видимости, продолжит постепенное смягчение политики, учитывая при этом динамику совокупного спроса, инфляционных ожиданий, а также бюджетную политику», – прогнозируют эксперты.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.04.17

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