Российские экспортеры надеются на доллар по 65 рублей / … после начала интервенций ЦБ в феврале

Публикации за 30.01.17

Для отечественной промышленности, ориентированной на экспорт, наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. Об этом сообщил в интервью «Известиям» первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

По его словам, чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения, что может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, а также замедлению роста экспорта.

Издание отмечает, что коррекция курса ожидается в ближайшие дни с началом интервенций Центробанка, которые планируется осуществлять с 1 февраля. На прошлой неделе Минфин анонсировал покупку валюты на дополнительные доходы, возникающие при превышении заложенного в бюджете уровня $40 за баррель нефти (с начала года нефть стабильно стоит дороже $50). Эта мера поддержит отечественные компании, рассчитывают в Минпромторге – чем слабее курс национальной валюты, тем больше выручки в рублях получают экспортеры.

В прежние годы действия механизма валютных интервенций Центробанка рубль оказывался под давлением. Во время проведения последних закупок валюты весной и летом 2015 года рубль снизился на 4 рубля по отношению к доллару. Тогда ЦБ закупал около $200 млн ежедневно. Сейчас эту сумма, по оценкам аналитиков, может составить до $100 млн в день.

Как считает вице-президент «Деловой России» Николай Остарков, если и в этот раз рубль в результате интервенций подешевеет, больше всех выиграют предприятия добывающей, оборонной, транспортной, строительной отраслей. По его оценке, преимущества появятся и у экспортеров зерна, которые продают рекордный урожай прошлого года.

Впрочем, как считает Остарков, эта ситуация не способствует диверсификации экономики. «Производители вооружений выиграют, транспортники. При этом важно понимать, что на экспорте они выиграют, а на закупках иностранного оборудования, комплектующих могут проиграть. Для инвестиционных процессов любой компании скорее важен долгосрочный стабильный курс», обратил внимание он.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прогнозирует, что подорожание доллара до 65 рублей с нынешних 60 поддержит скорее добывающую отрасль, чем обрабатывающую.

«Как краткосрочная мера решение закупать валюту действительно поддержит промышленность. Но для обработки возникают риски более дорогих закупок оборудования», – отметил он.

Эксперт также напомнил, что в обрабатывающей промышленности сейчас очень высокий износ оборудования и большинству отраслей требуется серьезное техническое перевооружение. В будущем это помогло бы разогнать рост экономики, уверен он.

«Для этих целей было бы эффективнее обеспечить 3-4 года сильного курса рубля, чтобы промышленники смогли закупить качественные импортные средства производства», – считает Остапкович.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на завтра, 31 января, составит 60,1618 рубля, евро – 64,4333.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 30.01.17

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