«Управляемая» девальвация: евро подорожал до 65 рублей / Запланированное ослабление рубля может выйти из-под контроля, – предупреждают эксперты

Публикации за 01.02.17

Сегодня после открытия торгов на Московской бирже американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 10:10 мск курс доллара поднялся до 60,37 рубля, евро – до 65,08. Ослабление рубля происходит в ожидании интервенций Банка России по просьбе Минфина о скупке «лишней» валюты на рынке.

Покупка валюты планируется в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель, и продавать в случае падения цен ниже этой отметки. По подсчетам аналитиков, ежемесячный объём покупок должен составлять около $1,4 млрд, или порядка $70 млн в день.

Согласно расчетам Минфина, которые попали в прессу накануне, при реализации такого «временного бюджетного правила» планируется снижении курса рубля на 10%, поскольку нынешний курс почти в 60 рублей за доллар считается невозможным и для бюджета, и для экспортеров, рассчитывающих на доллар по 65 рублей.

В ведомстве пояснили, если брать цену в $55 за баррель, курс рубля без конвертации доходов составит 58,05 рубля за доллар. При реализации политики «бюджетного правила» курс рубля будет равен 64,9. Если же данная политика не будет применена, то баланс федерального бюджета возможен только при цене нефти в $76 и выше.

В Банке России заверяли, что проведение операций на валютном рынке с февраля 2017 года не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 года. Регулятор также подчеркнул, что такие меры соответствуют политике «плавающего валютного курса», означающего отказ от проведения валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля, хотя на самом деле такие действия как раз и будут проводиться.

Комментируя эту ситуацию, экс-глава Минфина Алексей Кудрин отметил, что покупка валюты на рынке приведет к ослаблению курса рубля, но затем он стабилизируется. «Эксперты уже высказались по этому поводу. И большинство понимают, что если Минфин будет осуществлять закупку валютных средств на рынке, то курс это будет снижать – до уровня 63-64 рубля за доллар», – сказал Кудрин накануне.

«Я в целом согласен (с мнением экспертов), что будет мягкое снижение, затем – стабилизация», – добавил Кудрин (цитата по «Интерфаксу»).

Между тем, известный экономист, директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев считает, что управляемая девальвация рубля вполне объяснима, но может выйти из-под контроля.

«В законе о бюджете на 2017 год заложен курс – 67, 5 руб за 1 доллар. Именно исходя из этого курса, сверстан бюджет. И это критично важно. Сейчас курс – 60 руб за доллар. Вот и получается, что рубль нужно девальвировать на 10 %, может, даже чуть больше, чтобы получилось 67,5. Тогда он будет таким, как заложен в бюджет», – пояснил Николаев в интервью «Московскому комсомольцу».

Экономист также отметил, что при определенных условиях существует вероятность того, что упав на 10%, рубль на этом не остановится и продолжит дешеветь. «Например, упадут цены на нефть, а это весьма вероятно. Допустим, китайская экономика будет более резко замедляться и потребление энергоносителей снизится. То есть стоит только наслоиться другим негативным факторам, как рубль может девальвировать гораздо больше, чем на 10 процентов. Может произойти эффект резонанса, когда одни негативные факторы усиливают другие. Это опасное дело – девальвация рубля», – сказал Николаев.

При этом, как считает директор Института стратегического анализа «ФБК», возможен новый виток роста цен. «Обесценивание национальной валюты теснейшим образом связано с ростом цен. Хотя сейчас импортные товары занимают меньше места в потребительской корзине, но все же их там еще достаточно много. Но дело не только в инфляции, для экономики в целом тоже есть риск», – считает эксперт.

В этой связи он не исключает начала всеобщего замедления экономики. «Мы же помним кризисы 2008-2009 гг. и конца 2014-начала 2015 гг. Тогда резкая девальвация рубля обострила экономический кризис – они теснейшим образом связаны… Увы, не так все просто, как кажется на первый взгляд, нашим финансистам: мол, мы девальвируем рубль на 10%, пополним бюджет, а в остальном все останется по-прежнему. Риски очень велики, по-прежнему может и не остаться», – подчеркнул Николаев.

Москва, Анастасия Смирнова

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