Президенты России и США провели телефонные переговоры / Первые после инаугурации Трампа

Публикации за 28.01.17

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Звонок в Москву стал третьим из пяти запланированных на сегодняшний день официальных контактов с лидерами других государств: до этого пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Беседа с Владимиром Путиным началась в 20 часов по московскому времени и длилась 45 минут. Во время общения президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент США Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Эта беседа глав России и США стала первой после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов Америки

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.01.17

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