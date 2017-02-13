В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа на саммите G20 в ФРГ / «Так или иначе они встретятся»

Публикации за 13.02.17

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите «большой двадцатки» в Германии, который состоится в июле этого года. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что договоренностей о более ранней встрече пока нет.

«По возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»). – Пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков». В то же время пресс-секретарь президента заявил, что в июле этого года пройдет заседание G20 в Германии, где «так или иначе президенты встретятся». Что касается возможности проведения более ранней встречи, «пока никакой конкретики нет», добавил Песков.

В минувшую пятницу Владимир Путин после переговоров со своим словенским коллегой Борутом Пахором заявил, что Любляна может стать местом встречи лидеров России и США, однако это зависит от целого ряда обстоятельств.

Песков также сообщил, что российская и американская стороны не контактировали на тему возможной отмены антироссийских санкций. «Мы уже говорили, что их (контактов) не было», – сказал чиновник, чьи слова приводит «Финмаркет».

Москва, Наталья Аникина

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